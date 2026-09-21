Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng điều khiển xuồng máy cho cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 21-9, tại Đội Cảnh sát đường thuỷ, Phòng Cảnh sát giao thông (phường Quy Nhơn), Công an tỉnh Gia Lai khai mạc lớp tập huấn kỹ năng thực hành điều khiển xuồng máy cho 80 cán bộ, chiến sĩ thuộc 38 đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Trong thời gian tập huấn, học viên được trực tiếp thực hành trên vùng nước đầm Thị Nại và cửa biển Quy Nhơn.

tap-huan-ky-nang-dieu-khien-xuong-may-cho-can-bo-chien-si-6091.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn thực hành kỹ năng điều khiển xuồng máy cho CAND năm 2026. Ảnh: N.L

Nội dung tập huấn tập trung vào những thao tác đòi hỏi kỹ năng thực tế như điều khiển xuồng trên đường trường, xoay trở trong phạm vi hẹp, cập bến cố định, cập mạn phương tiện khác đang hành trình. Bên cạnh đó, học viên được rèn kỹ năng xử lý các tình huống phát sinh, cứu hộ, cứu nạn trên đường thủy, khắc phục một số sự cố thường gặp, bảo dưỡng và sửa chữa phương tiện.

Việc huấn luyện được gắn với những tình huống có thể phát sinh khi làm nhiệm vụ, nhất là tuần tra, kiểm soát trên đường thủy, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

gia-lai-tap-huan-ky-nang-dieu-khien-xuong-may-cho-can-bo-chien-si-trong-luc-luong-cand.jpg
Cán bộ Đội Cảnh sát đường thuỷ hướng dẫn các học viên cách điều khiển, xử lý tình huống đối với xuồng máy. Ảnh: N.L

Lớp tập huấn nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ sử dụng phương tiện đúng kỹ thuật, chủ động ứng phó khi điều kiện thời tiết, dòng nước diễn biến phức tạp và bảo đảm an toàn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và góp phần nâng cao năng lực tuần tra, kiểm soát đường thủy, phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ và xử lý các tình huống đột xuất trên địa bàn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Chung tay đưa SIM chính chủ đến người dân

Đời sống

(GLO)- Với 1.400 thẻ SIM điện thoại chính chủ được Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai hỗ trợ, nhiều người dân ở các làng, khu dân cư còn khó khăn có thêm điều kiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội, nhưng vướng ở đâu?

Người trẻ muốn mua nhà ở xã hội nhưng vướng ở đâu?

Đời sống

(GLO)- Nhu cầu nhà ở xã hội của người trẻ, đặc biệt các gia đình trẻ và lao động di cư, được ghi nhận khá lớn. Tuy nhiên, giá bán, khả năng tài chính, vị trí dự án và thủ tục đang trở thành những rào cản khiến nhiều người có nhu cầu nhưng chưa thể tiếp cận.

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

Quán cháo lòng qua nửa thế kỷ ở phố Núi

Đời sống

(GLO)- Hơn 50 năm qua, tại căn nhà số 33 Quang Trung (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), quán cháo lòng Bà Sáu vẫn đều đặn mở cửa nhờ sự chung tay tiếp nối của những người con đã lớn lên bên nồi cháo của cha mẹ từ miền Tây Nam Bộ lên cao nguyên Gia Lai lập nghiệp.

null