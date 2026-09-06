Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Bám tuyến, ngăn chặn vi phạm từ đầu

QL 25, QL 14 và các tuyến tỉnh lộ ở khu vực phía Tây tỉnh là nơi có lượng lớn xe vận chuyển vật liệu xây dựng, nông sản, hàng hóa lưu thông mỗi ngày. Vì vậy, Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh) tăng cường tuần tra, nắm tình hình tại các mỏ vật liệu, bãi tập kết hàng để chủ động kiểm soát phương tiện ngay từ nơi xuất phát.

Trung tá Lê Văn Sáng - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 1 - cho biết: Tình trạng xe chở quá tải đã giảm nhưng vẫn còn xảy ra rải rác, nhất là vào ban đêm, thời điểm cuối tuần. Đơn vị bố trí 2 tổ tuần tra trên QL 14, 1 tổ trên QL 25 và 6 tổ tại các khu vực khác; từ 19 - 24 giờ tập trung kiểm soát nồng độ cồn, các khung giờ còn lại kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải.

Thời gian, địa điểm kiểm tra được linh hoạt thay đổi để hạn chế việc tài xế né tránh. Bên cạnh tuần tra công khai, đơn vị tiếp tục tổ chức hóa trang, mật phục để ghi nhận hành vi vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Tương tự, Đội CSGT đường bộ số 4 cũng chủ động rà soát tuyến QL 19, địa bàn, khung giờ có lưu lượng phương tiện vận tải lớn để bố trí lực lượng phù hợp. Tại khu vực phường Quy Nhơn, nơi có nhiều xe container chạy từ Cảng Quy Nhơn đến các khu, cụm công nghiệp, tổ công tác vừa kiểm tra, vừa lưu ý tài xế khắc phục các nguy cơ mất an toàn như chốt khóa thùng xe hoen gỉ, lốp có dấu hiệu nứt; kiểm tra việc chằng buộc, phủ bạt, tránh để hàng hóa rơi vãi.

Thường xuyên chạy tuyến Cảng Quy Nhơn - Cụm công nghiệp Phước An (xã Tuy Phước Tây), tài xế Nguyễn Hữu Nhất cho biết: “Được CSGT nhắc nhở, tôi sẽ kiểm tra kỹ hơn trước khi khởi hành, nhất là chốt khóa thùng, lốp và việc che chắn hàng hóa để bảo đảm an toàn”.

Cùng với tuần tra, kiểm soát, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đẩy mạnh tuyên truyền, vận động DN, tài xế ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, nhất là các quy định về tải trọng, tốc độ, phần đường, làn đường…

Là DN chuyên vận chuyển dăm gỗ, viên nén và hàng hóa rời về Cảng Quy Nhơn, Công ty TNHH Vận tải Nguyệt Anh (phường Quy Nhơn) xác định việc bảo đảm an toàn phải được thực hiện ngay từ khâu chuẩn bị hàng. Ông Trương Quang Lâm, Giám đốc Công ty, cho biết: “Để hạn chế rơi vãi hàng hóa, DN lắp dải cao su chắn quanh thùng xe, phủ bạt bao kín khu vực chứa hàng và quét dọn phần hàng còn bám trên xe trước khi lưu thông”.

Từ ngày 26-8 đến nay, lực lượng CSGT toàn tỉnh đã tiến hành kiểm tra 2.874 phương tiện kinh doanh vận tải, gồm 970 xe khách và 1.904 xe tải, container. Qua đó, phát hiện, lập biên bản 921 trường hợp vi phạm, gồm 275 xe khách và 646 xe tải, container với tổng số tiền phạt ước 924,2 triệu đồng. Đồng thời, trừ điểm GPLX 58 trường hợp và tạm giữ 2 xe tải.

Ở lĩnh vực vận tải hành khách, ông Huỳnh Ngọc Phụng, Trưởng Phòng Điều hành, thanh tra, xử lý tai nạn của Công ty TNHH Let’s Go Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) cho hay: “Công ty thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở tài xế không sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện, đồng thời chấp hành đúng lộ trình đã xác lập trên ứng dụng”.

Nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo an toàn vận tải

Toàn tỉnh hiện có 1.078 đơn vị kinh doanh vận tải với 12.496 phương tiện. Trong đó, 886 đơn vị vận tải hàng hóa với 6.881 phương tiện; còn lại là các loại hình vận tải hành khách gồm tuyến cố định, hợp đồng, xe buýt, taxi, xe đưa đón và xe bốn bánh có gắn động cơ.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 tiến hành kiểm tra tốc độ phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 14. Ảnh: ĐVCC

Cùng với cả nước, tại Gia Lai, đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải diễn ra từ ngày 26-8 – 25-9. Đợt kiểm tra hướng vào nhóm phương tiện có tần suất lưu thông lớn, nếu xảy ra vi phạm dễ dẫn đến tai nạn nghiêm trọng, gồm xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe giường nằm.

Trọng tâm kiểm soát là những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, vượt không đúng quy định, sử dụng điện thoại khi lái xe, vi phạm thời gian điều khiển phương tiện. Cùng với đó là việc chấp hành các điều kiện của người lái, phương tiện và đơn vị kinh doanh vận tải. Ngoài ra, các hành vi dừng, đỗ, đón, trả khách không đúng quy định và không giữ khoảng cách an toàn cũng bị xử lý nghiêm.

Theo Thượng tá Ngô Đức Hoài - Phó Trưởng Phòng CSGT: Với số lượng phương tiện lớn, hoạt động trên nhiều tuyến, công tác quản lý phải được thực hiện đồng bộ từ DN, phương tiện đến người điều khiển. Phòng CSGT đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tổng kiểm tra, rà soát các đơn vị kinh doanh vận tải và toàn bộ phương tiện thuộc diện quản lý, đồng thời nắm các DN ngoài địa bàn có phương tiện hoạt động tại Gia Lai.

“Công tác kiểm soát được triển khai đa dạng, chặt chẽ từ điều tra cơ bản, tuyên truyền, ký cam kết đến kiểm tra trực tiếp trên tuyến. Qua đó không chỉ kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm mà còn nâng cao ý thức chấp hành và trách nhiệm của DN, tài xế, góp phần bảo đảm an toàn trong hoạt động vận tải” - Thượng tá Ngô Đức Hoài nói.