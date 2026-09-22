Làm rõ vụ án mạng từ tiếng nẹt pô ở xã Chư A Thai

(GLO)- Chỉ từ tiếng nẹt pô trong làng, 2 nhóm thanh niên ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã nảy sinh mâu thuẫn, xảy ra xô xát và dẫn đến án mạng. Vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) phối hợp cùng các đơn vị điều tra làm rõ.

Rạng sáng 21-9, Công an tỉnh nhận được tin báo về 1 vụ án mạng xảy ra tại khu vực cầu kênh mương thủy lợi Ayun Hạ thuộc thôn Plei Mun Măk, xã Chư A Thai.

7 đối tượng trong nhóm của Thul cùng hung khí bị thu giữ. Ảnh: Minh Đức

Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, liên quan đến nhiều đối tượng là thanh thiếu niên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Đại tá Dương Văn Long - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo Tổ điều tra khu vực 7 của Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an xã Chư A Thai và các đơn vị liên quan khẩn trương xác minh làm rõ.

Các đơn vị đã triển khai lực lượng truy xét, triệu tập những người có liên quan để đấu tranh. Qua đó, xác định vụ án mạng xuất phát từ 1 mâu thuẫn nhỏ nhưng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 20-9, Rcom Bình (SN 2008) cùng Rmah Phú (SN 2009), Ksor Huyên (SN 2008), Rmah Hải (SN 2009) cùng trú tại xã Chư A Thai đang ngồi chơi trước quán billiards ở làng Glung Mơ Lang (xã Chư A Thai) thì thấy có 2 xe máy, mỗi xe chở 2 người đi ngang qua và nẹt pô.

Lực lượng Công an thực nghiệm điều tra vụ án tại hiện trường. Ảnh: Minh Đức

Lúc này, Bình nhận ra 1 người ngồi trên xe máy là Siu Chun (SN 2006) ở thôn Plei Mun Mak. Một lát sau, Ksor Tú (SN 2009), Nay Na Tô (SN 2008), Nay Thul (SN 2010) cùng trú tại xã Chư A Thai đến quán billiards thì Bình kể lại sự việc trên.

Nghe vậy, Thul rủ cả nhóm đi tìm nhóm vừa nẹt pô để đánh thì cả nhóm đồng ý rồi chia nhau về nhà chuẩn bị hung khí như dao tự chế, kiếm Nhật, ná cao su.

Khoảng 1 giờ 30 phút ngày 21-9, nhóm 7 người của Thul đi trên 2 xe máy đến khu vực cầu kênh mương thuỷ lợi Ayun Hạ thuộc thôn Plei Mun Măk thì gặp nhóm của Chun đang ngồi uống rượu tại đây.

Trong nhóm của Chun có Rmah Tại (SN 2007) và em trai là Rmah Tiếu (SN 2009), Rơ Ô Hải (SN 2006) cùng ở làng Pleiku Mun Măk và 10 người khác.

Lúc này, nhóm của Thul dừng xe máy đi bộ đến. Bình cầm đèn pin soi vào nhóm Chun và hỏi Tiếu: “Nãy mày nẹt pô trong làng tao đúng không?", Tiếu không nói gì rồi dùng tay túm cổ áo Bình và đấm vào mặt Bình. Thấy vậy nhóm của Tiếu xông vào dùng tay, mũ bảo hiểm đánh, đấm Bình khiến Bình ngã ra nền bê tông.

Bị đánh, Bình vùng đứng dậy dùng tay chân đánh lại nhóm của Tiếu. Phú thấy Bình bị đánh thì rút kiếm xông vào chém 1 nhát trúng vào phần cổ trái của Tại.

Tại ôm vết thương bỏ chạy được khoảng 40 m thì ngã gục, Phú không dừng lại mà tiếp tục chém 2 nhát trúng vai trái và cổ bàn tay phải của Hải gây thương tích.

Các đối tượng tại hiện trường của vụ án. Ảnh: Minh Đức

Cùng thời điểm, Thul dùng dao tự chế dài 1,6 m đánh trúng tay Tiếu và bị Tiếu giật lấy dao nên Thul bỏ chạy. Thấy Tại ngã gục, nhóm của Thul dừng lại cầm hung khí bỏ đi, mang về nhà của S.S. (SN 2012, trú tại thôn Plei Glung Mơ Lan) cất giấu.

Tại được được đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế Phú Thiện nhưng đã tử vong. Hải bị thương hiện đang được chữa trị ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Trung tá Vũ Hoàng Hải Nam - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - cho biết: Vụ việc là lời cảnh tỉnh cho các thanh thiếu niên cũng như phụ huynh trong việc quản lý con cái. Cả nhóm đối tượng gây án cũng như nhóm bị hại đều tụ tập chơi bời, ăn nhậu lúc nửa đêm, để rồi từ 1 mâu thuẫn nhỏ bộc phát dẫn đến hậu quả khôn lường.

Cũng theo Trung tá Nam, hiện lực lượng Công an đã tạm giữ hình sự 7 đối tượng trong nhóm của Thul để điều tra về hành vi giết người, thu giữ hung khí, tang vật của vụ án và điều tra, làm rõ các đối tượng có liên quan theo quy định của pháp luật.