“Tài đen” giết người, cố ý gây thương tích trong quá trình trốn truy nã

(GLO)- Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đang điều tra mở rộng hành vi giết người, cố ý gây thương tích trong khi trốn truy nã của “Tài đen” - đối tượng đã thực hiện vụ cướp ở Phòng Giao dịch Trà Bá của Vietcombank Chi nhánh Gia Lai (133 Trường Chinh, phường Hội Phú).

Theo đó, ngoài vụ án giết 2 người vào ngày 5-8-2018 tại 1 quán bar trên địa bàn TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ), trong quá trình trốn truy nã của Cơ quan Công an, Phạm Anh Tài (SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) đã gây ra các vụ giết người và cố ý gây thương tích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (cũ) và tỉnh Gia Lai.

Cục Cảnh sát hình sự mở rộng điều tra các hành vi phạm tội của Tài. Ảnh: Thúy Trinh

Cục Cảnh sát hình sự đã phát đi thông báo tìm nhân chứng vụ án giết người xảy ra ngày 1-5-2022 ở khu vực cầu Kroong, thôn Bình Đông, xã Sa Bình, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum (cũ).

Quá trình điều tra ban đầu xác định: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 1-5-2022, Tài cùng 1 người phụ nữ khoảng trên 18 tuổi chưa xác định nhân thân ngồi nhậu ở lán bỏ hoang cạnh cầu Kroong.

Lúc này, anh Trương Đức Tín (SN 1981) và anh Lê Lợi (SN 1988, cùng trú tại xã Rờ Kơi, tỉnh Quảng Ngãi) đang đi taxi (hãng taxi Mai Linh) hướng từ TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum (cũ) qua cầu Kroong thì dừng lại để đi vệ sinh.

Khi đi vệ sinh, anh Tín và anh Lợi đã có mâu thuẫn với Tài, dẫn đến việc Tài dùng dao đâm anh Tín tử vong, đâm anh Lợi bị thương. Người phụ nữ đi cùng Tài đã chứng kiến toàn bộ sự việc trên.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án, Cục Cảnh sát hình sự đề nghị người nào biết thông tin hoặc chứng kiến vụ việc phối hợp cung cấp thông tin cho đơn vị qua số điện thoại: 098.738.4999 (gặp Điều tra viên Đoàn Đức Thiện) hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.

Trong quá trình trốn truy nã "Tài đen" đã giết 1 người vào năm 2022 ở cầu Kroong. Ảnh: ĐVCC

Cục Cảnh sát hình sự nhấn mạnh: Người cung cấp thông tin sẽ được đảm bảo an toàn, thông tin cung cấp sẽ được tuyệt đối giữ bí mật. Người phụ nữ đi cùng Tài chứng kiến vụ án nếu chủ động đến Cơ quan Công an khai báo và cung cấp thông tin thì sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngược lại, người nào biết, chứng kiến vụ án mà cố tình lẩn trốn, không khai báo thì sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ngoài vụ án trên, theo nguồn tin của phóng viên, Cục Cảnh sát hình sự cũng đã khôi phục điều tra vụ cố ý gây thương tích của Tài vào năm 2024 khi đối tượng dùng hung khí tấn công 1 người ở phường Phù Đổng, TP. Pleiku (cũ).

Được biết, tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-5-2026, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh đã tuyên phạt Tài 30 năm tù về các tội “Cướp tài sản", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng", "Rửa tiền", liên quan đến vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.