Tin nhanh đầu ngày:
- Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung
- Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức trong toàn tỉnh từ tháng 1 đến tháng 4-2026
- BHXH tỉnh và Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030
- Tập huấn xây dựng trường học an toàn cho hơn 170 cán bộ quản lý, giáo viên
- Chủ quán bar ở Gia Lai bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Nhịp sống hôm nay:
- Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu biến động nhẹ
- Giá heo hơi trong nước cũng ghi nhận sự giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Trung
- Thị trường vàng trong nước quay đầu tăng trở lại
- Cách làm mới giúp hộ nghèo ở xã Phú Thiện an cư
Sống khỏe mỗi ngày: Bảo vệ sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ viêm nhiễm theo chế độ ăn Địa Trung Hải
Thời tiết hôm nay: Bão số 10 (Bualoi) được dự báo có khả năng mạnh tới cấp 12 hoặc hơn