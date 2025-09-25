02:06

Tin nhanh đầu ngày:

- Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

- Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức trong toàn tỉnh từ tháng 1 đến tháng 4-2026

- BHXH tỉnh và Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030

- Tập huấn xây dựng trường học an toàn cho hơn 170 cán bộ quản lý, giáo viên

- Chủ quán bar ở Gia Lai bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy