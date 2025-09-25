Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Podcast

Gia Lai ngày mới

Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Chủ quán bar ở Gia Lai bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Chủ quán bar ở Gia Lai bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

MỘC TRÀ MỘC TRÀ NGUYÊN TRƯỜNG NGỌC DUNG NGỌC DUNG

(GLO)- Liên quan đến vụ bắt giữ 148 đối tượng “bay lắc” tại Gia Lai, chiều qua (24-9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng).
0:00 / 0:00
0:00
Tốc độ phát1x
02:06

Tin nhanh đầu ngày:

- Khai giảng 2 lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung

- Đại hội Hội Chữ thập đỏ xã, phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 dự kiến tổ chức trong toàn tỉnh từ tháng 1 đến tháng 4-2026

- BHXH tỉnh và Thuế tỉnh ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2025-2030

- Tập huấn xây dựng trường học an toàn cho hơn 170 cán bộ quản lý, giáo viên

- Chủ quán bar ở Gia Lai bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

09:09

Nhịp sống hôm nay:

- Giá cà phê bật tăng trở lại, hồ tiêu biến động nhẹ

- Giá heo hơi trong nước cũng ghi nhận sự giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại miền Bắc và miền Trung

- Thị trường vàng trong nước quay đầu tăng trở lại

- Cách làm mới giúp hộ nghèo ở xã Phú Thiện an cư

13:51

Sống khỏe mỗi ngày: Bảo vệ sức khỏe răng miệng, giảm nguy cơ viêm nhiễm theo chế độ ăn Địa Trung Hải

16:36

Thời tiết hôm nay: Bão số 10 (Bualoi) được dự báo có khả năng mạnh tới cấp 12 hoặc hơn

null