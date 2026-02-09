Toàn cảnh hành trình phá án bắt 2 tên cướp ngân hàng

(GLO)- Hai đối tượng cướp ngân hàng đã được di lý đến Cục Cảnh sát Hình sự (CSHS) tại TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra. Để tóm gọn 2 tên cướp táo tợn này, lực lượng Công an đã trải qua 18 ngày đêm ròng rã với nhiều biện pháp nghiệp vụ sắc bén chưa từng được tiết lộ.

Nhanh chóng triển khai lực lượng

Ngay sau khi vụ cướp xảy ra lúc 15 giờ 52 phút ngày 19-1, Giám đốc Công an tỉnh và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQCSĐT) Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan, công an xã, phường triển khai các biện pháp truy xét nóng đối tượng gây án.

Các đối tượng dán decal xe từ màu đen chuyển sang màu vàng khi đi gây án. Ảnh chụp màn hình

Xác định mức độ nghiêm trọng của vụ án, lãnh đạo Bộ Công an cũng đã huy động các cán bộ, chiến sĩ tinh nhuệ của Cục Cảnh sát Hình sự, nhiều cục nghiệp vụ khác và Công an TP. Hồ Chí Minh do Trung tướng Mai Hoàng - Giám đốc Công an TP. Hồ Chí Minh trực tiếp chỉ huy phối hợp, hỗ trợ phá án.

Lực lượng Công an đã chia làm nhiều tổ công tác với các vai trò, nhiệm vụ khác nhau. Trong đó, mấu chốt là sớm truy vết, khoanh vùng nơi các đối tượng lẩn trốn.

Theo các camera an ninh, các đối tượng điều khiển xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng theo đường Trường Chinh hướng đi ngã ba Hàm Rồng. Tiếp tục theo vết camera, các trinh sát phát hiện 2 đối tượng xuất hiện ở đường Cao Bằng gần khu vực Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) sau đó mất dấu vết.

Xác định các đối tượng ở trong khu vực này, lực lượng Công an đã triển khai lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, đây là địa bàn rộng, vắng vẻ, ít camera an ninh và có rừng thông bao bọc nên đã gây khó khăn cho việc truy bắt.

Lực lượng Công an bảo vệ hiện trường liên quan vụ án. Ảnh: Văn Ngọc

Trong một diễn biến khác, ngay sau khi nhận tin, lực lượng Công an cũng xác định các đối tượng dùng biển kiểm soát đã được trộm của một người phụ nữ ở phường An Nhơn Nam vào ngày 12-1.

Đến sáng sớm 20-1, sau quá trình tìm kiếm, các trinh sát đã phát hiện một số vật dụng bị đốt cháy ở gần bờ tường của Khu Công nghiệp Diên Phú. Tại đây thu được các mẫu vật áo, quần, mũ bảo hiểm, ba lô, hộp đạn… nghi ngờ của nhóm cướp đốt phi tang.

Tuy nhiên, qua rà soát các địa bàn giáp ranh, lực lượng Công an nhận định chiếc xe có thể chưa ra khỏi khu vực này. Song song với việc tìm kiếm, sàng lọc các chủ phương tiện tương tự trên cả địa bàn, các trinh sát tiếp tục tìm kiếm chiếc xe gây án được xem là mấu chốt để xác định danh tính các đối tượng cướp.

Tuy chuẩn bị kỹ càng, nhưng các đối tượng vẫn không thể qua mắt được biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an. Ảnh: Thúy Trinh

Ngoài ra, Công an các xã, phường cũng được lệnh rà soát, gọi hỏi các đối tượng có tiền án, tiền sự, đối tượng hình sự nằm trong diện quản lý. Bởi theo cách hành động của nhóm cướp, lực lượng Công an nhận định khả năng các đối tượng đã có tiền án, tiền sự và đã từng sử dụng vũ khí quân dụng.

Từ những căn cứ trên, lực lượng Công an đã triệu tập khoảng 10 đối tượng tình nghi, trong đó phần lớn liên quan đến ma túy. Cơ quan Công an đã đấu tranh với một số đối tượng để làm rõ nguồn thu nhập bất thường và bằng chứng ngoại phạm khi vụ cướp xảy ra. Tuy nhiên, đối tượng thực sự gây ra vụ cướp vẫn chưa lộ diện.

“Chìa khóa” phá án

Theo Ban chuyên án, có thời điểm lực lượng Công an đã mất dấu vết của nhóm cướp. Song, bằng những nỗ lực không ngừng, manh mối phá án đã được tìm thấy ngay tại Khu Công nghiệp Diên Phú.

Việc tìm thấy chiếc xe máy mở ra chìa khóa phá án. Ảnh: ĐVCC

Sau nhiều lần rà soát, trưa 25-1, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát Cơ động (Công an tỉnh) đã dàn hàng ngang kiểm tra tại Khu Công nghiệp Diên Phú, phát hiện hố chôn chiếc xe máy Yamaha Exciter gây án được ngụy trang tinh vi.

Các đối tượng đã đào hố dựa theo 1 mương cạn có sẵn. Chiếc hố vừa vặn đặt chiếc xe, đậy lại bởi một tấm ván, bên trên phủ chiếc chiếu và rải đất, lá cây lên giống với đặc điểm của nền đất xung quanh.

Theo lực lượng Cảnh sát Cơ động, các cán bộ, chiến sĩ đã rà soát nhiều lần ở khu vực này song chưa phát hiện. Đến lần thứ 4, khi dùng que sắt kiểm tra đâm xuống lòng đất mới tìm thấy điểm bất thường.

Sau khi phát hiện chiếc xe, lực lượng Kỹ thuật Hình sự đã thu thập dấu vết quan trọng. Qua đó, xác định các đối tượng đã có sự chuẩn bị rất kỹ khi dùng máy phá số khung, số máy để tránh truy vết.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Công an vẫn truy được biển kiểm soát thật của chiếc xe, mở ra chìa khóa phá vụ án đang được dư luận mong đợi.

Đối tượng Tài đang trốn lệnh truy nã về hành vi giết 2 người từ năm 2018. Ảnh: ĐVCC

Sau khi xác định biển kiểm soát, các trinh sát được lệnh kiểm tra các camera trên khắp các địa bàn, xác định chiếc xe trên đã được đối tượng điều khiển từ địa phận tỉnh Kon Tum (cũ) vào địa bàn Gia Lai từ đầu tháng 1-2026. Các đối tượng đã dán decal màu đen để di chuyển tại địa bàn Gia Lai, trước khi gây án mới thay đổi biển kiểm soát đã trộm cắp được rồi dán decal sang màu vàng để che mắt Công an.

Từ manh mối quan trọng này, nhiều tổ công tác đã được cử lên địa bàn Kon Tum để xác minh. Qua nguồn tin của quần chúng nhân dân cũng như rà soát các đối tượng hình sự trên địa bàn, Ban chuyên án xác định Lê Văn Ân (SN 1991, trú tại phường Đắk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) chính là người sử dụng chiếc xe trên.

Ngoài ra, Ân từng là đàn em của Phạm Anh Tài (Tài đen, SN 1990, trú tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi). Trong khi Tài đang trốn truy nã về hành vi giết 2 người vào năm 2018 thì Ân cũng đang bị lực lượng Công an truy tìm liên quan đến một vụ cố ý gây thương tích. Đặc biệt, cả 2 đều từng có liên quan đến hành vi sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hành trình phá án 18 ngày đêm đã thành công khi bắt giữ được các đối tượng gây án. Ảnh: Thúy Trinh

Với những yếu tố trên, vụ án đã dần được sáng tỏ. Khuya 4-2, các trinh sát đã ập vào bắt giữ Ân khi đối tượng đang ở tỉnh Quảng Ngãi. Từ thông tin khai thác được của Ân, lực lượng Công an xác định vị trí của Tài và bắt giữ thành công đối tượng khi lẩn trốn ở thôn 3 Hòa Phú, xã Chư Păh vào chiều 5-2.

Liên quan đến hành trình phá án trên, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết: “Cùng với việc sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ truyền thống, lực lượng Công an còn phát động quần chúng nhân dân hưởng ứng và ứng dụng các biện pháp khoa học, kỹ thuật tiên tiến, hiện đại nhất để truy vết.

Các cán bộ, chiến sĩ đã phải trải qua những bữa ăn vội vàng, những giấc ngủ không tròn giấc. Thành quả cuối cùng là đã bắt gọn 2 đối tượng và đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân khi chúng rất manh động, tàng trữ nhiều khẩu súng đã lên đạn sẵn sàng chống trả”.