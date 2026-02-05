Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết tại Gia Lai

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Chiều 5-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp Linh mục Đỗ Hiệu - Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo.

trao-qua.jpg
Linh mục Đỗ Hiệu - Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum (thứ 4 từ trái sang) tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo với địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Đỗ Hiệu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai. Linh mục cũng khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền và nhân dân trong khu vực.

tang-qua.jpg
Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Tiếp đoàn tại trụ sở UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và triển khai các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao vai trò của đồng bào Công giáo trong tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Giáo phận Kon Tum tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vận động giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh.

Thay mặt đoàn, Linh mục Đỗ Hiệu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai.

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thúc đẩy gắn kết chiến lược Việt Nam-Lào trong giai đoạn mới

Thời sự

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Lào ngày 5/2/2026.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thăm, làm việc tại các đơn vị y tế ở trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn và Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Quy Nhơn nhân dịp Tết Nguyên đán 2026.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương thăm, chúc Tết tại các đơn vị và gia đình người có công

Thời sự

(GLO)- Sáng 3-2, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Cửu Lợi; thăm, chúc Tết các đơn vị và gia đình người có công trên địa bàn các phường Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Tam Quan.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn thăm Di tích Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà tại xã Krong

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng 3-2, đoàn công tác do đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai dẫn đầu đã đến thăm Khu di tích lịch sử Căn cứ địa cách mạng Khu 10 và tặng quà các gia đình chính sách tại xã Krong.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn và Chi bộ Vạn Đức

Thời sự

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), ngày 3-2, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung đã đến dâng hương tại Nhà lưu niệm Chi bộ Trường Quốc học Quy Nhơn (phường Quy Nhơn) và Nhà lưu niệm Chi bộ Vạn Đức (xã Vạn Đức).

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Đẩy mạnh tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Thời sự

(GLO)- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, thể hiện trực tiếp quyền làm chủ của Nhân dân trong việc lựa chọn những người tiêu biểu, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình.

