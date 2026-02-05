Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc Tết tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 5-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đã tiếp Linh mục Đỗ Hiệu - Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum đến thăm, chúc mừng năm mới Bính Ngọ 2026.

Tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương gửi lời chúc năm mới an lành, hạnh phúc đến các vị chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo.

Linh mục Đỗ Hiệu - Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum (thứ 4 từ trái sang) tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo Tỉnh ủy Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Phó Bí thư Tỉnh ủy mong muốn tiếp tục duy trì, củng cố mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo với địa phương, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Linh mục Đỗ Hiệu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh và gửi lời chúc mừng năm mới đến lãnh đạo và nhân dân tỉnh Gia Lai. Linh mục cũng khẳng định sẽ tiếp tục vun đắp mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa các tổ chức tôn giáo với chính quyền và nhân dân trong khu vực.

Đại diện Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum tặng quà Tết và gửi lời chúc mừng năm mới tới lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai. Ảnh: Xuân Định

Tiếp đoàn tại trụ sở UBND tỉnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp. Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông tin với đoàn những kết quả nổi bật của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và triển khai các chính sách an sinh xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đánh giá cao vai trò của đồng bào Công giáo trong tham gia các hoạt động cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn Giáo phận Kon Tum tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, vận động giáo dân tích cực tham gia phát triển kinh tế, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng đời sống văn minh.

Thay mặt đoàn, Linh mục Đỗ Hiệu cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, đồng thời gửi lời chúc năm mới tốt đẹp đến cán bộ và nhân dân tỉnh Gia Lai.