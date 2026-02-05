Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, chúc Tết Đồn Biên phòng Ia O và xã Ia Krái

Tham gia đoàn có các đồng chí: Hoàng Duy Chinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Đặng Xuân Phương - Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: P.D

Đi cùng đoàn về phía tỉnh Gia Lai có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh; các Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh, Siu Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; cùng đại diện Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh.

Tại Đồn Biên phòng Ia O, đoàn công tác đã nghe đại diện đơn vị báo cáo tình hình quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên tuyến được phân công; công tác nắm tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; đồng thời, triển khai hiệu quả công tác chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân khu vực biên giới.

Đoàn công tác nghe đại diện Đồn Biên phòng Ia O báo cáo tình hình. Ảnh: P.D

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Vũ Hồng Thanh gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O; ghi nhận và biểu dương những kết quả mà đơn vị đạt được trong thời gian qua, nhất là trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với nhiều chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế gắn với phát triển xã hội bền vững.

Đồng chí đề nghị bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, Đồn Biên phòng Ia O cần tiếp tục quan tâm đến công tác đối ngoại biên phòng; bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn (thứ 3 từ trái sang) tặng quà của tỉnh cho Đồn Biên phòng Ia O. Ảnh: P.D

Dịp này, đoàn công tác của Quốc hội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, lãnh đạo tỉnh Gia Lai và Đoàn ĐBQH tỉnh đã trao các phần quà Tết đến cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia O.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm, chúc Tết và tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn xã Ia Krái.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà cho các hộ có khó khăn ở xã Ia Krái. Ảnh: P.D

Thay mặt đoàn, đồng chí Hoàng Duy Chinh chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Ia Krái đã nỗ lực đạt được trong năm qua.

Đồng chí mong muốn bà con tiếp tục đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không nghe, không tin theo luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; quan tâm chăm lo cho con em đến trường; tích cực tham gia các chương trình mục tiêu quốc gia, phát triển kinh tế để nâng cao đời sống.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn tặng quà cho người dân khó khăn ở xã Ia Krái. Ảnh: P.D

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn công tác đã trao 200 phần quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất 1 triệu đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao 5 suất quà của Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng tiêu biểu tại xã Ia Krái.