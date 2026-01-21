Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

NGUYỄN CHƠN
LÊ HOA
(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

Đoàn kiểm tra do Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 làm trưởng đoàn. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện thủ trưởng các cơ quan của Sư đoàn và cơ quan chức năng.

kiem-tra-cong-tac-san-sang-chien-dau.jpg
Đoàn kiểm tra của Sư đoàn 2 tiến hành kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn. Ảnh: Vi Hoàng

Tại các nơi kiểm tra, đoàn đã tiến hành kiểm tra toàn diện các nội dung trọng tâm như: Công tác quán triệt, triển khai các văn bản, kế hoạch về giải quyết xuất ngũ; việc rà soát, thống kê quân số; công tác giáo dục chính trị tư tưởng; bảo đảm chế độ, chính sách cho quân nhân xuất ngũ; công tác hướng nghiệp, giới thiệu việc làm.

dai-ta-nguyen-truong-sinh.jpg
Đại tá Nguyễn Trường Sinh kiểm tra nhận thức của chiến sĩ về sẵn sàng chiến đấu và tính năng của súng STV-380. Ảnh: Vi Hoàng

Bên cạnh đó, đoàn tiến hành kiểm tra hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng chiến đấu, phương án bảo vệ mục tiêu, trực sẵn sàng chiến đấu trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

Kết quả kiểm tra cho thấy các đơn vị đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên; chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể; chuẩn bị chu đáo các mặt công tác, bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình địa bàn, không để bị động, bất ngờ.

kiem-tra-vu-khi.jpg
Đại tá Nguyễn Trường Sinh kiểm tra tình trạng sẵn sàng chiến đấu của các loại vũ khí trang bị. Ảnh: Vi Hoàng

Thay mặt đoàn kiểm tra, Đại tá Nguyễn Trường Sinh ghi nhận tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm và kết quả các đơn vị đạt được. Đồng thời chỉ ra những nội dung mà các đơn vị cần hoàn thiện, trong đó cần tăng cường công tác quản lý tư tưởng bộ đội; thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ xuất ngũ năm 2026.

chuan-bi-san-sang.jpg
Cán bộ chiến sĩ các đơn vị luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Ảnh: Vi Hoàng

Các đơn vị cần tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử trí tốt các tình huống, góp phần bảo đảm an ninh, an toàn trong thời gian diễn ra Đại hội XIV của Đảng.

