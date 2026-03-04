Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI tiếp xúc cử tri phường An Bình và xã Ya Hội, Đak Pơ

(GLO)- Ngày 4-3, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 5 tỉnh Gia Lai đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường An Bình và xã Ya Hội, Đak Pơ.

Đơn vị bầu cử số 5 gồm các ứng cử viên: bà Nguyễn Thị Mai Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, Phó Chủ tịch nhóm hữu nghị Việt Nam - Ba Lan; ông Trường Trung Tuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ya Hội; bà Lưu Huệ Linh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường An Bình; Trung úy Đinh Văn Buôn - Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Lang.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương phát biểu tại hội nghị tiếp xúc với cử tri phường An Bình và xã Ya Hội. Ảnh: Minh Trung

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giới thiệu tóm tắt tiểu sử của những người ứng cử, các ứng cử viên đã lần lượt báo cáo trước cử tri về dự kiến chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI.

Các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm ĐBQH, sẽ thực hiện đầy đủ trách nhiệm và tham gia tích cực, nghiêm túc, có trách nhiệm cao tại các kỳ họp, phiên họp toàn thể của Quốc hội.

Đồng thời, tích cực tham gia thảo luận, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo thẩm quyền của Quốc hội; bảo đảm các quyết sách được ban hành sát với thực tiễn, có tầm nhìn chiến lược và có khả năng tổ chức thực hiện cao, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Cử tri phường An Bình đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI. Ảnh: Minh Trung

Ngoài ra, các đại biểu sẽ tiếp tục gắn bó chặt chẽ, giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, nguyện vọng chính đáng của cử tri; kịp thời phản ánh với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại hội nghị, cử tri phường An Bình và 2 xã Ya Hội, Đak Pơ bày tỏ sự phấn khởi, tin tưởng và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI.

Cử tri cho rằng, các chương trình hành động của từng ứng cử viên ĐBQH khóa XVI đã thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết cũng như tầm nhìn đối với sự phát triển của tỉnh và đất nước khi bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc giữa cử tri xã Đak Pơ với những người ứng cử ĐBQH khóa XVI. Ảnh: Minh Trung

Nhiều cử tri bày tỏ mong muốn nếu trúng cử, các đại biểu cần giữ mối liên hệ thường xuyên, lắng nghe và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tới Quốc hội. Trong đó, đề xuất các giải pháp căn cơ nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư đồng bộ hạ tầng giao thông ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; liên kết tiêu thụ nông sản cho nông dân và xử lý nghiêm tình trạng các nhà máy gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Các cử tri xã Đak Pơ tham dự hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Mai Phương cho hay sẽ tiếp thu toàn bộ các ý kiến phát biểu của cử tri. Nếu được cử tri tín nhiệm, các đại biểu sẽ luôn cố gắng làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, gần dân, sát cơ sở, lắng nghe và hành động thiết thực để truyền tải ý kiến, kiến nghị của cử tri trong các hoạt động của Quốc hội.