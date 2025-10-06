Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Kbang và phường An Khê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN ĐỊNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 6-10, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương và Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Kbang và phường An Khê.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Mai Phương thông tin đến cử tri về chương trình và nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

toan-canh-buoi-txct-xa-k-bang-1.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Kbang. Ảnh: Xuân Định

Cử tri xã Kbang kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và công trình cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh quy định xử phạt phương tiện “không chính chủ”; đơn giản hóa thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng để thuận lợi trong thực hiện.

Cùng với đó, cử tri xã Kbang cũng phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mong muốn được tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở và đất sản xuất. Bên cạnh đó, người dân đề nghị tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý ô nhiễm môi trường.

Cử tri phường An Khê đề nghị chính quyền tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiến đất mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị khang trang, đồng bộ.

Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Ba, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân; đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai biện pháp gia cố, khắc phục, bảo đảm an toàn cho khu dân cư ven sông. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo qua mạng, buôn bán thuốc tây giả và tình trạng lạm thu trong trường học.

cu-tri-phuong-an-khe-1.jpg
Cử tri phường An Khê nêu kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Xuân Định

Đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 địa phương để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới.

doan-dbqh-tinh-trao-qua-gia-dinh-chinh-sach-xa-kbang.jpg
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Kbang. Ảnh: Xuân Định

Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã trao 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kbang.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ảnh: Bình Dương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn: Khẩn trương tìm kiếm, cứu nạn tàu cá bị mất liên lạc

Thời sự

(GLO)- Sáng 30-9, tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh-chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn đối với tàu cá của ngư dân trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc.

null