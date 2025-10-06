Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri xã Kbang và phường An Khê

(GLO)- Ngày 6-10, các thành viên đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai là Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Thị Mai Phương và Đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Kbang và phường An Khê.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, bà Nguyễn Thị Mai Phương thông tin đến cử tri về chương trình và nội dung kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri xã Kbang. Ảnh: Xuân Định

Cử tri xã Kbang kiến nghị các cấp, ngành tiếp tục quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng và công trình cấp nước sạch, đáp ứng nhu cầu đi lại, sản xuất và sinh hoạt của người dân. Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh quy định xử phạt phương tiện “không chính chủ”; đơn giản hóa thủ tục đăng ký tạm trú, tạm vắng để thuận lợi trong thực hiện.

Cùng với đó, cử tri xã Kbang cũng phản ánh tình trạng chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mong muốn được tạo điều kiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất ở và đất sản xuất. Bên cạnh đó, người dân đề nghị tăng cường công tác bảo vệ rừng, xử lý ô nhiễm môi trường.

Cử tri phường An Khê đề nghị chính quyền tiếp tục quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi để người dân hiến đất mở rộng, chỉnh trang các tuyến đường, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đô thị khang trang, đồng bộ.

Nhiều ý kiến phản ánh tình trạng sạt lở nghiêm trọng dọc sông Ba, ảnh hưởng đến đời sống và tài sản của người dân; đề nghị các cơ quan chức năng sớm triển khai biện pháp gia cố, khắc phục, bảo đảm an toàn cho khu dân cư ven sông. Cử tri cũng kiến nghị tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo qua mạng, buôn bán thuốc tây giả và tình trạng lạm thu trong trường học.

Cử tri phường An Khê nêu kiến nghị đến Đoàn đại biểu Quốc hội. Ảnh: Xuân Định

Đại diện các sở, ngành và chính quyền địa phương đã trực tiếp giải trình các nội dung thuộc thẩm quyền.

Thay mặt đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Nguyễn Thị Mai Phương ghi nhận và tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri 2 địa phương để tổng hợp, báo cáo tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sắp tới.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao quà cho các gia đình chính sách tại xã Kbang. Ảnh: Xuân Định

Nhân dịp này, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai đã trao 10 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) tặng các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Kbang.