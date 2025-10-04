Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri xã An Nhơn Tây

XUÂN ĐỊNH
(GLO)- Sáng 4-10, đại biểu Quốc hội Đồng Ngọc Ba đã có buổi tiếp xúc cử tri xã An Nhơn Tây (tỉnh Gia Lai) trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đồng Ngọc Ba đã thông tin đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thứ 10. Đây là kỳ họp đầu tiên sau khi cả nước triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

﻿quang-canh-buoi-tiep-xuc-cu-tri-xa-an-nhon-tay.jpg
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại xã An Nhơn Tây. Ảnh: Xuân Định

Cử tri xã An Nhơn Tây bày tỏ phấn khởi trước những chuyển biến tích cực sau 3 tháng thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, nhất là trong cải cách thủ tục hành chính, phân cấp mạnh cho cơ sở, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ đất đai, tạo sự đồng thuận xã hội.

Bên cạnh đó, cử tri cũng đề nghị Trung ương sớm có cơ chế hỗ trợ tiền lương, chi phí đi lại cho cán bộ, công chức sau khi sáp nhập đơn vị hành chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ dân sử dụng ổn định từ nhiều năm; xem xét giảm, giãn thuế sử dụng đất cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng...

cu-tri-xa-an-nhon-tay-neu-kien-nghi-voi-dai-bieu-quoc-hoi.jpg
Cử tri xã An Nhơn Tây nêu kiến nghị với đại biểu Quốc hội. Ảnh: Xuân Định

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Đồng Ngọc Ba khẳng định sẽ tổng hợp đầy đủ, báo cáo Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, cải thiện đời sống người dân.

null