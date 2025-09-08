Danh mục
Triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang

LẠC HÀ LẠC HÀ
(GLO)- CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo “Chào buổi sáng” trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang. 

Theo đó, Thư viện Nhím Xanh Kbang được xây dựng với mục tiêu tạo không gian học tập, vui chơi lành mạnh cho trẻ em, xây dựng không gian đọc sách miễn phí nhằm khuyến khích văn hóa đọc ở trẻ, giúp trẻ tránh xa các tệ nạn và cám dỗ, góp phần giảm gánh nặng chi phí mua sách, vở cho những gia đình còn khó khăn tại xã Kbang và các khu vực lân cận.

img-6869-snapseedcopy.jpg
Đại diện Hội chữ Thập đỏ tỉnh Gia Lai trao quyết định thành lập thư viện Nhím Xanh.
﻿Ảnh: Lạc Hà

Thư viện hoạt động vào thứ sáu và thứ bảy hàng tuần, từ 7 giờ 30 đến 16 giờ 30, với nhiều hoạt động phong phú như: đọc sách miễn phí (truyện tranh, sách kỹ năng sống, sách khoa học, tài liệu tham khảo...), tặng sách giáo khoa, dụng cụ học tập cho học sinh nghèo vượt khó, tổ chức lớp học kỹ năng sống, thực hành xử lý các tình huống giả định.

Ngoài ra, thư viện còn tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa như: trò chơi dân gian, đố vui, kể chuyện theo sách và mời các khách mời đến chia sẻ kỹ năng, truyền cảm hứng cho trẻ. Đặc biệt, vào giờ giải lao, các em nhỏ được phục vụ bánh, sữa và suất ăn miễn phí, góp phần nâng cao thể chất và tinh thần cho các em.

img-6884.jpg
Em Bùi Phương Vy (học sinh lớp 8B, Trường THCS Lê Hồng Phong) hào hứng đọc sách tại thư viện Nhím Xanh. Ảnh: Lạc Hà

Thư viện Nhím Xanh không chỉ là nơi đọc sách mà còn là nơi nuôi dưỡng ước mơ, hình thành kỹ năng sống và kết nối cộng đồng. Hội Chữ thập đỏ tỉnh mong muốn nơi đây sẽ trở thành điểm đến quen thuộc, ý nghĩa đối với trẻ em và người dân Kbang.

CLB Tình nguyện viên Chữ thập đỏ Kbang và CLB Hiến máu nhân đạo "Chào buổi sáng" trực thuộc Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND xã Kbang triển khai mô hình Thư viện Nhím Xanh Kbang.

Dịp này, với mong muốn tiếp sức học sinh nghèo vượt khó trong năm học mới, Ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa gồm sách giáo khoa, dụng cụ học tập, học bổng, trang thiết bị và nhu yếu phẩm đến các trường trên địa bàn gồm: Trường Tiểu học Lê Văn Tám, Trường PTDT bán trú Tiểu học và THCS Kon Pne, Trường Tiểu học và THCS Trạm Lập, Trường Tiểu học Kông Lơng Khơng, Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Lơ Ku, Trường Tiểu học Kim Đồng, Trung tâm GDNN-GDTX, Trường THPT Lương Thế Vinh, Trường THCS Lê Quý Đôn, Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, Trường THCS Lê Hồng Phong với tổng giá trị là 301.200.000 đồng.

null