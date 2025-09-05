Danh mục
150 triệu đồng quà tặng dành cho học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi

(GLO)- Ngay sau lễ khai giảng năm học 2025-2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức chương trình “Trường tới trường-Kết nối yêu thương” tại Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Krai).

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Siu Trung; đại diện Vietcombank chi nhánh Gia Lai; đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện; cùng đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương.

img-1819.jpg
Ông Nguyễn Chí Cẩn-Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đồng Lai

Theo đó, chương trình đã trao tặng 100 bộ sách giáo khoa tiểu học (bộ sách Cánh Diều), sách truyện tranh cho thư viện trường với tổng trị giá 5 triệu đồng, cùng 50 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó (700.000 đồng/suất).

Ngoài ra, chương trình còn tặng ba lô, vở, bút và dụng cụ học tập cho 100 học sinh; 350 phần quà vở viết; 500 phần bánh Want Want và sữa dinh dưỡng Nutifood cho các em. Tổng kinh phí chương trình là 150 triệu đồng.

img-1796.jpg
Đoàn công tác trao quà cho các học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi. Ảnh: Đồng Lai

Những phần quà không chỉ góp phần hỗ trợ điều kiện học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, tiếp thêm động lực để các em vững tin trên con đường học tập.

Clip: Học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi (xã Ia Krai) tham gia chương trình “Trường tới trường-Kết nối yêu thương” năm học 2025-2026. Thực hiện: Đồng Lai
