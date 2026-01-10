Gia Lai: Trao kinh phí đỡ đầu cho 3 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

3 trẻ em mồ côi mẹ do dịch Covid-19 được Phòng Hậu cần - Kỹ thuật nhận đỡ đầu đều là con của anh Tạ Công Thảo (khu vực 12, phường Quy Nhơn Nam).
Tại gia đình, lãnh đạo Phòng Hậu cần - Kỹ thuật đã thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho 3 em.
Được biết, các cơ quan, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang tỉnh đã nhận đỡ đầu đến 18 tuổi đối với 17 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19. Ngoài khoản hỗ trợ đỡ đầu ít nhất 500 nghìn đồng/trẻ/tháng, các cơ quan, đơn vị còn tổ chức nhiều hoạt động đồng hành nhằm hỗ trợ gia đình trong việc chăm sóc và nuôi dưỡng các cháu trưởng thành.