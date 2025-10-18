(GLO)- Từ ngày 15-17/10, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ. Gia Lai là địa phương đầu tiên trong 5 tỉnh, thành thuộc Quân khu 5 hoàn thành diễn tập, góp phần bảo đảm khu vực phòng thủ vững chắc trong mọi tình huống.

Diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên, 1 cấp trên bản đồ được triển khai theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tham mưu chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng. Giai đoạn 2 thực hiện tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ. Giai đoạn 3 thực hành tác chiến phòng thủ.

Cuộc diễn tập nhằm huấn luyện, kiểm tra năng lực chỉ huy, năng lực tham mưu và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời kiểm chứng phương án bảo vệ, bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ trong mọi tình huống.

Một hội nghị ra nghị quyết chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong cuộc diễn tập.

Diễn tập năm nay được tổ chức trong bối cảnh nhiệm vụ quốc phòng có nhiều thay đổi, đặt ra yêu cầu cao hơn về năng lực tham mưu, chỉ huy và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị. Sau khi thực hiện việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã, địa bàn tỉnh Gia Lai trở nên rộng, đa dạng và phức tạp hơn về địa hình, trải dài từ vùng biên giới đất liền đến khu vực biên giới biển.

Sự thay đổi về quy mô quản lý đặt ra nhiều yêu cầu mới trong tổ chức chỉ huy, điều hành và bảo đảm quốc phòng-an ninh, đòi hỏi cơ quan quân sự các cấp phải kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án phù hợp với tình hình thực tế. Chính vì vậy, cuộc diễn tập năm nay mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng: vừa là dịp huấn luyện, kiểm tra năng lực tham mưu, chỉ huy; vừa là bước kiểm chứng tính hiệu quả, khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong điều kiện địa bàn vừa được mở rộng sau sáp nhập.

Đại tá Nguyễn Xuân Sơn-Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh (người đứng) thực hành vai tập Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh để chủ trì hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ tác chiến phòng thủ.

Theo đại tá Đinh Văn Thê-Phó Chỉ huy trưởng kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, cuộc diễn tập năm nay được tổ chức nhằm rèn luyện năng lực tham mưu, chỉ huy và khả năng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng vũ trang tỉnh.

“Cuộc diễn tập là một đợt huấn luyện tổng hợp, toàn diện, qua đó đánh giá thực chất khả năng chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tác chiến phòng thủ và xử lý các tình huống phức tạp có thể xảy ra trên địa bàn”-Đại tá Đinh Văn Thê cho biết.

Ở từng giai đoạn của cuộc diễn tập, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã nhanh chóng bước vào thực hành các nội dung theo đúng kế hoạch. Từng cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm kỷ luật, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong từng bước xử lý tình huống. Các phương án, kế hoạch được rà soát, bổ sung, bảo đảm chặt chẽ, sát thực tế và phù hợp với đặc điểm nhiệm vụ quốc phòng của tỉnh.

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh nghe các cơ quan báo cáo đề đạt chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Thiếu tá Lê Tín Sĩ-Phó Trưởng ban Tác huấn Bộ CHQS tỉnh-chia sẻ: “Qua diễn tập, chúng tôi được rèn luyện khả năng tư duy, xử lý tình huống và phối hợp hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị. Đây cũng là cơ hội để kiểm tra, bổ sung và hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ của địa phương, bảo đảm sẵn sàng trong mọi tình huống”.

Còn Thượng tá Hoàng Anh Phương-Chủ nhiệm Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ CHQS tỉnh)-cho hay: “Trong quá trình thực hành diễn tập, mỗi cơ quan, đơn vị đều nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các phương án vào từng tình huống cụ thể. Riêng đơn vị cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm để bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất”.

Cuộc diễn tập Chỉ huy-Tham mưu một bên, một cấp trên bản đồ năm 2025 là bước huấn luyện quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, trình độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai. Kết quả của đợt diễn tập là cơ sở quan trọng để Bộ CHQS tỉnh tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh khu vực phòng thủ, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hạ đặt mệnh lệnh cơ động lực lượng ra khu căn cứ chiến đấu.

Đại tá Đinh Văn Thê cho biết thêm: Quân khu 5 đã cử đoàn công tác về theo dõi và đánh giá Bộ CHQS tỉnh đã thực hiện tốt cuộc diễn tập theo các định hướng chỉ đạo của Quân khu.

Ngay sau khi kết thúc cuộc diễn tập, Bộ CHQS tỉnh sẽ tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục khâu yếu, mặt yếu; tiếp tục đổi mới tổ chức, phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát với thực tế. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện phương án tác chiến phòng thủ, nâng cao năng lực chỉ huy, điều hành ở các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.