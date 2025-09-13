Danh mục
Thời sự
Thế giới
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai ngày mới Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh

Gia Lai News

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

Nâng sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
XUÂN NHÂM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có thực binh bắn đạn hơi của Sư đoàn Bộ binh 2 (thuộc Quân khu 5, đóng ở phường An Khê) tổ chức từ ngày 8 đến 11-9 đã diễn ra thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2 được tổ chức theo 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và thực binh bắn đạn hơi.

Nội dung thực binh bắn đạn hơi trong cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Ảnh: H.P
Nội dung thực binh bắn đạn hơi trong cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Ảnh: H.P

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, cường độ huấn luyện cao, nhưng cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 2 vẫn quán triệt, tổ chức chuẩn bị và huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc.

Qua theo dõi diễn tập, dễ thấy điểm nổi bật là các hội nghị từng giai đoạn được tiến hành chặt chẽ, ngắn gọn, phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất chủ trương sát thực tế. Quyết tâm chiến đấu xác định rõ; kế hoạch hiệp đồng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được xây dựng cụ thể, khả thi.

Bên cạnh đó, đơn vị đã kết hợp giữa phương pháp truyền thống (bản đồ, sơ đồ, bảng kẻ) với ứng dụng công nghệ hiện đại (truyền hình, công nghệ số, mô phỏng tác chiến). Sự kết hợp này vừa giữ được tính trực quan, dễ nắm bắt, vừa nâng cao khả năng tiếp cận, làm chủ KH&CN, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, chỉ huy, tham mưu trong điều kiện mới.

Đặc biệt, với tinh thần khẩn trương, bám sát diễn biến thực tế, khung tập của Sư đoàn đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật và kinh nghiệm tác chiến để xử lý hiệu quả tình huống chiến đấu trên sa bàn ngoài kịch bản mà Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đề ra.

Khẩu đội đại liên thực hành tiêu diệt mục tiêu trong thực binh bắn đạn hơi. Ảnh: H.P
Khẩu đội đại liên thực hành tiêu diệt mục tiêu trong thực binh bắn đạn hơi. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Trường Sinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 2, nhấn mạnh: Thực hành xử lý tình huống chiến đấu giúp kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ huy; rèn luyện bản lĩnh, sự chủ động, linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao trình độ hiệp đồng, tổ chức chỉ huy và sức mạnh tổng hợp của đơn vị.

Theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập, đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, nhận xét: Khung tập các cấp của Sư đoàn Bộ binh 2 đã thể hiện sự chủ động trong điều hành, xử trí; văn kiện chiến đấu soạn thảo đầy đủ, đúng quy định, sát yêu cầu tác chiến hiện đại. Nội dung thực binh bắn đạn hơi bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu Sư đoàn Bộ binh 2 sau diễn tập phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục khâu yếu, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu

Thời sự trong nước

Sáng 6/9, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng quan khách quốc tế đã tới dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945 - 7/9/2025) và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Rèn cán gắn với luyện binh

Rèn cán gắn với luyện binh

Chính trị

(GLO)- Ngày 28 - 29.8, cuộc diễn tập Chỉ huy - Tham mưu 1 bên 2 cấp trên bản đồ của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông đã diễn ra thành công, đáp ứng yêu cầu "rèn cán gắn với luyện binh" - sát tình hình thực tế, phát huy trí tuệ, vận dụng nguyên tắc lý luận vào thực tiễn.

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Binh đoàn 15 tặng Bằng khen cho 9 tập thể và 11 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị số 169

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 29-8, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 169-CT/QUTW ngày 29-12-2020 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác chính sách đối với Quân đội và hậu phương Quân đội giai đoạn 2021-2025.

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Binh đoàn 15: Điển hình dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Trong giai đoạn 2021-2025, Binh đoàn 15 được Bộ Quốc phòng đánh giá cao về phong trào Dân vận khéo. Tiêu biểu là các mô hình “Cặp hộ gắn kết”, công trình “Sao sáng buôn làng” và “Nhà rông văn hóa”, góp phần củng cố hệ thống chính trị cơ sở và nâng cao đời sống người dân vùng biên giới.

null