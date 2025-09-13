Nâng sức mạnh chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn

(GLO)- Cuộc diễn tập chỉ huy - cơ quan 1 bên, 2 cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có thực binh bắn đạn hơi của Sư đoàn Bộ binh 2 (thuộc Quân khu 5, đóng ở phường An Khê) tổ chức từ ngày 8 đến 11-9 đã diễn ra thành công, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2 được tổ chức theo 4 giai đoạn: Chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và thực binh bắn đạn hơi.

Nội dung thực binh bắn đạn hơi trong cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2 bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị. Ảnh: H.P

Dù thời gian chuẩn bị ngắn, khối lượng công việc nhiều, cường độ huấn luyện cao, nhưng cấp ủy, chỉ huy Sư đoàn Bộ binh 2 vẫn quán triệt, tổ chức chuẩn bị và huấn luyện chặt chẽ, nghiêm túc.

Qua theo dõi diễn tập, dễ thấy điểm nổi bật là các hội nghị từng giai đoạn được tiến hành chặt chẽ, ngắn gọn, phát huy trí tuệ tập thể, đề xuất chủ trương sát thực tế. Quyết tâm chiến đấu xác định rõ; kế hoạch hiệp đồng, bảo đảm hậu cần, kỹ thuật được xây dựng cụ thể, khả thi.

Bên cạnh đó, đơn vị đã kết hợp giữa phương pháp truyền thống (bản đồ, sơ đồ, bảng kẻ) với ứng dụng công nghệ hiện đại (truyền hình, công nghệ số, mô phỏng tác chiến). Sự kết hợp này vừa giữ được tính trực quan, dễ nắm bắt, vừa nâng cao khả năng tiếp cận, làm chủ KH&CN, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, chỉ huy, tham mưu trong điều kiện mới.

Đặc biệt, với tinh thần khẩn trương, bám sát diễn biến thực tế, khung tập của Sư đoàn đã vận dụng linh hoạt nguyên tắc chiến thuật và kinh nghiệm tác chiến để xử lý hiệu quả tình huống chiến đấu trên sa bàn ngoài kịch bản mà Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 5 đề ra.

Khẩu đội đại liên thực hành tiêu diệt mục tiêu trong thực binh bắn đạn hơi. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Trường Sinh, Sư đoàn trưởng Sư đoàn Bộ binh 2, nhấn mạnh: Thực hành xử lý tình huống chiến đấu giúp kiểm tra năng lực lãnh đạo, chỉ huy; rèn luyện bản lĩnh, sự chủ động, linh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời nâng cao trình độ hiệp đồng, tổ chức chỉ huy và sức mạnh tổng hợp của đơn vị.

Theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập, đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu, nhận xét: Khung tập các cấp của Sư đoàn Bộ binh 2 đã thể hiện sự chủ động trong điều hành, xử trí; văn kiện chiến đấu soạn thảo đầy đủ, đúng quy định, sát yêu cầu tác chiến hiện đại. Nội dung thực binh bắn đạn hơi bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và trang bị.

Đại tá Phan Đại Nghĩa yêu cầu Sư đoàn Bộ binh 2 sau diễn tập phải rút kinh nghiệm nghiêm túc, khắc phục khâu yếu, tiếp tục đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập sát thực tế, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.