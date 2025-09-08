Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2

(GLO)- Ngày 8-9, tại Sư đoàn Bộ binh 2 (phường An Khê), Quân khu 5 tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy - cơ quan một bên, hai cấp, trên bản đồ và ngoài thực địa, có thực binh bắn đạn hơi cho Sư đoàn Bộ binh 2. Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo.

Tham dự khai mạc có Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Đại tá Trần Minh Trọng - Phó Chính ủy Quân khu 5.

Đại biểu lãnh đạo Quân khu 5 tham dự khai mạc cuộc diễn tập. Ảnh: H.P

Cuộc diễn tập của Sư đoàn Bộ binh 2 được tổ chức từ ngày 8 - 11/9 theo 4 giai đoạn: chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị chiến đấu, thực hành chiến đấu và thực binh bắn đạn hơi.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh cuộc diễn tập là nội dung huấn luyện trọng tâm năm 2025, nhằm kiểm tra, đánh giá thực chất trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của đội ngũ cán bộ, cơ quan, đơn vị trong điều kiện sát thực tế chiến trường.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ cuộc diễn tập. Ảnh: H.P

Trên cơ sở đó, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập sát với đặc điểm, nhiệm vụ và địa hình tác chiến. Đồng thời, thực hiện nghiêm trình tự, quy định công tác tham mưu tác chiến; chú trọng tác phong, phương pháp làm việc của chỉ huy và cơ quan.

Ban Chỉ đạo, cơ quan Ban Chỉ đạo, đạo diễn cần nắm chắc kế hoạch, điều hành khoa học, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ đơn vị diễn tập. Các cấp chỉ huy, cơ quan sư đoàn, trung đoàn phải nắm vững nguyên tắc, đánh giá đúng đối tượng, vận dụng linh hoạt nghệ thuật quân sự, sáng tạo cách đánh phù hợp, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình diễn tập.

* Trước đó, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 đã kiểm tra các công trình, dự án tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 (nằm trên địa bàn xã Bình An).

Qua khảo sát thực tế, nghe báo cáo từ các cơ quan, Tư lệnh Quân khu 5 nhấn mạnh các dự án đang triển khai tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 là các công trình quan trọng, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, cải thiện điều kiện sinh hoạt cho bộ đội. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại Trung tâm như: dự án mở rộng đường vào Trung tâm, xây dựng nhà đa năng; nhà tiểu đoàn, nhà ở cán bộ, bệnh xá...

Song song với đó, Trung tướng Lê Ngọc Hải cũng yêu cầu Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2 cần chú trọng quản lý, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện có; quản lý, sử dụng đất quốc phòng đúng quy định; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”. Đồng thời, phải gắn kết chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, làm tốt công tác dân vận, góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc.