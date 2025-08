Tư lệnh Quân khu 5 kiểm tra nhiệm vụ quân sự tại các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải cùng đoàn công tác đã nghe lãnh đạo Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ những tháng đầu năm 2025, đồng thời trực tiếp kiểm tra thực tế tại các đơn vị.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải-Tư lệnh Quân khu 5 (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác quản lý vũ khí trang bị tại Kho Kỹ thuật K52. Ảnh: Thành Phúc

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải ghi nhận, biểu dương tinh thần chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc cũng như những kết quả mà 2 đơn vị đạt được. Đồng thời, Tư lệnh Quân khu 5 yêu cầu Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 tiếp tục quán triệt triển khai toàn diện, hiệu quả công tác kỹ thuật; tập trung xây dựng nâng cao chất lượng, nền nếp chính quy ngành Kỹ thuật; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật và triển khai đồng bộ, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Thiếu tướng Lê Ngọc Hải làm việc với

Lữ đoàn Vận tải 655. Ảnh: Thành Phúc

Cùng với đó, đẩy mạnh thực hiện công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn tiết kiệm và an toàn giao thông”; tích cực nghiên cứu sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải cách hành chính, chuyển đổi số, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trang bị kỹ thuật được cấp trên giao. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn đóng quân thực hiện tốt chính sách xóa đói giảm nghèo, góp phần tăng cường đoàn kết quân dân và xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Đối với công tác quản lý, quy hoạch, sử dụng đất quốc phòng, Thiếu tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh: Lữ đoàn Vận tải 655 và Kho Kỹ thuật K52 cần quản lý chặt chẽ diện tích đất được giao theo đúng quy định, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng triển khai quy hoạch tổng thể doanh trại theo hướng chính quy, hiện đại, xanh-sạch-đẹp, hài hòa giữa nhiệm vụ quốc phòng với bảo vệ môi trường. Trong đó, cần quan tâm quy hoạch các khu vực thiết yếu như tăng gia sản xuất, cây xanh cảnh quan và các công trình phục vụ đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội.

Đoàn công tác Quân khu 5 kiểm tra các phương tiện vận tải sẳn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh của cấp trên tại Lữ đoàn Vận tải 655. Ảnh: Thành Phúc

Tư lệnh Quân khu 5 cũng biểu dương tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ của 2 đơn vị; đề nghị tiếp tục phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong tình hình mới.