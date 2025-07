Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai lần thứ nhất

(GLO)- Chiều 8-7, Đảng ủy Công an tỉnh Gia Lai đã tiến hành hội nghị lần thứ nhất. Thiếu tướng Lê Quang Nhân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông báo các Quyết định thành lập Đảng bộ Công an tỉnh Gia Lai; Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh; Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân chúc mừng các đồng chí tham gia Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh. Ảnh: Minh Ngọc

Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa I; thông qua dự thảo Quyết định kiện toàn các Tiểu ban, Tổ giúp việc phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030); đồng thời, thông qua chương trình, nội dung hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Nhân đề nghị các đồng chí tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh phải nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành tốt các yêu cầu, nhiệm vụ cấp bách trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh việc lãnh đạo thực hiện tốt các mặt công tác công an, đảm bảo giữ vững tình hình an ninh trật tự, thời gian tới, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thành lập tổ công tác đến các địa phương trong tỉnh để nắm tình hình, chia sẻ, góp phần hỗ trợ chính quyền cấp xã tháo gỡ khó khăn trong giai đoạn đầu mới thành lập, nhất là việc giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo tốt nhất mọi yêu cầu của người dân.