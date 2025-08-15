Danh mục
Công ty 74 trao kinh phí thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ nâng bước em tới trường”

(GLO)- Chiều 15-8, Công ty TNHH một thành viên 74 (Công ty 74), Binh đoàn 15 đã tổ chức gặp mặt, trao kinh phí hỗ trợ các em học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” năm học 2025-2026 và khen thưởng các em học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025.

Thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”năm học 2025-2026, Công ty 74 đảm nhận hỗ trợ 18 em học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn biên giới. Theo đó, đơn vị đã hỗ trợ về sách, vở, đồ dùng học tập, xe đạp và kinh phí cho 18 em học sinh với tổng số tiền hơn 133 triệu đồng

z6910075946477-0da7cac1fa8fe55827a5a8e9ca5fce83.jpg
Lãnh đạo Công ty 74 trao quà, nhu yếu phẩm cho các em học sinh trong Dự án "Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường". Ảnh: Vĩnh Hoàng

Được biết, từ năm học 2022-2023 đến nay, thực hiện Dự án “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường”, Công ty 74 đã nhận hỗ trợ, giúp đỡ 44 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị còn cử các cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị thường xuyên đến các gia đình để động viên, giúp đỡ các em vượt qua khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

Dịp này, Công ty 74 cũng đã tuyên dương, khen thưởng hơn 300 học sinh là con em cán bộ, công nhân viên, người lao động trong công ty đã đạt thành tích cao trong năm học 2024-2025 với kinh phí gần 100 triệu đồng.

anh-1.jpg
giám đốc Công ty 74 trao quà, biểu dương các em học sinh đạt thành tích cao. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đây là việc làm ý nghĩa thể hiện tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên Công ty đối với các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, chia sẻ, động viên các em vươn lên trong cuộc sống; biểu dương các em học sinh là con em cán bộ, công nhân viên, người lao động trong đơn vị thi đua chăm ngoan học giỏi.

