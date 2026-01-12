Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Phường Thống Nhất triển khai 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026

PHƯƠNG DUNG
(GLO)- Chiều 12-1, UBND phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Năm 2025, phường Thống Nhất đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn cơ bản ổn định; công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường được tăng cường, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt khoảng 93%.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 68,454 tỷ đồng (bằng 236% dự toán giao); thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp đạt 176% kế hoạch HĐND giao.

trao-quyet-dinh-ve-phat-trien-kinh-te.jpg
Lãnh đạo phường Thống Nhất trao quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố, làng. Ảnh: P.D

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Đời sống nhân dân từng bước nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,01%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác giao, nhận quân đạt 100% chỉ tiêu; tình hình an ninh trật tự đảm bảo, tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025; làm rõ những tồn tại, hạn chế; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trong năm 2026.

Hội nghị cũng đã công bố và trao quyết định giao 18 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và làng trên địa bàn phường.

Trong đó, phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 116,053 tỷ đồng; doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 3.985 tỷ đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96,7%; tỷ lệ thu gom chất thải rắn đô thị đạt 94%; tỷ lệ dân cư đô thị sử dụng nước sạch đạt 67,1%; giải ngân vốn đầu tư công đạt 100% kế hoạch; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân…

Phát động phong trào thi đua năm 2026, lãnh đạo UBND phường Thống Nhất nhấn mạnh yêu cầu phải tạo khí thế thi đua sôi nổi, lan tỏa sâu rộng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; tổ chức thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”; bảo đảm phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, gắn với trách nhiệm người đứng đầu.

khen-thuong-cho-cac-tap-the-hoan-thanh-tot-nhiem-vu.jpg
Lãnh đạo phường Thống Nhất tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025. Ảnh: P.D

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Thống Nhất đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 40 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

