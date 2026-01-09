Sư đoàn 2 triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 8-1, tại phường An Khê, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai công tác sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tổ chức Tết Bính Ngọ 2026.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị thuộc Sư đoàn 2 đã được quán triệt các chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong dịp Đại hội và Tết Nguyên đán; đồng thời phân tích, đánh giá tình hình, xác định rõ yêu cầu, nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Hoa

Trọng tâm là duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, an toàn đơn vị; tổ chức cho bộ đội vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao.

dai-ta-nguyen-truong-sinh.jpg
Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Lê Hoa

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Trường Sinh - Sư đoàn trưởng yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ tại từng đơn vị.

Bên cạnh đó, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trên địa bàn, sẵn sàng xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống, góp phần bảo vệ an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, lành mạnh.

