Rà soát toàn diện công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian bầu cử

(GLO)- Chiều 27-2, Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc rà soát, đánh giá các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị do Thượng tướng Phạm Thế Tùng - Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban an ninh trật tự cuộc bầu cử chủ trì.

Tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai có Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Gia Lai. Ảnh: N.L

Báo cáo tại hội nghị, đại diện các cục nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố đã tập trung làm rõ tiến độ triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử; phân tích, dự báo tình hình, nhận diện các yếu tố phức tạp liên quan nhân sự ứng cử, công tác lập, quản lý danh sách cử tri, an ninh mạng và đấu tranh với thông tin xấu độc…

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường cho biết: Đến nay, Công an tỉnh Gia Lai đã ban hành 4 kế hoạch, 15 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; xây dựng phương án phòng - chống khủng bố, biểu tình, phá hoại bầu cử; chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tăng cường rà soát, quản lý địa bàn, đối tượng, làm trong sạch địa bàn trước thời điểm diễn ra bầu cử.

Đơn vị đã phối hợp xác minh tiêu chuẩn chính trị đối với 21/28 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 138/138 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh và hơn 4.000 ứng cử viên HĐND cấp xã; đồng thời rà soát, lập danh sách hơn 2,5 triệu cử tri.

Đại tá Phạm Hữu Trường phát biểu tham luận tại hội nghị. Ảnh: N.L

Công an tỉnh Gia Lai xác định duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất; quản lý chặt chẽ các loại đối tượng; tổng rà soát, làm sạch danh sách cử tri trước ngày bầu cử; đẩy mạnh đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xấu độc liên quan đến bầu cử; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bầu cử đầy đủ, đúng quy định và cam kết bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Phạm Thế Tùng yêu cầu các cục nghiệp vụ và Công an các địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của Bộ Công an; chủ động nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; rà soát kỹ từng khâu trong quy trình bầu cử, nhất là công tác bảo vệ hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, niêm yết danh sách và tổ chức ngày bỏ phiếu.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng nhấn mạnh phải quản lý chặt chẽ các loại đối tượng, không để lợi dụng khiếu kiện, tranh chấp, mâu thuẫn trong nhân dân để gây mất ổn định; tăng cường đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin bịa đặt, xuyên tạc về bầu cử; đẩy mạnh kiểm tra, hướng dẫn công an các xã, phường kịp thời khắc phục thiếu sót.

Đối với công tác rà soát, lập danh sách cử tri, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các ngành chức năng cập nhật, làm sạch dữ liệu dân cư, bảo đảm quyền bầu cử của công dân theo đúng quy định pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.