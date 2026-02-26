Triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Hội nghị được kết nối trực tiếp từ điểm cầu chính tại phòng họp Tân Trào (Nhà Quốc hội) đến 34 điểm cầu cấp tỉnh và 3.321 điểm cầu cấp xã.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử. Ảnh: nhandan.vn

Chủ trì hội nghị tại điểm cầu chính có các đồng chí: Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Võ Thị Ánh Xuân - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Nguyễn Hòa Bình - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Quang Tấn

Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng các đồng chí Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Theo thông tin tại hội nghị, sau hội nghị Hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG ngày 14-2-2026 công bố danh sách 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 182 đơn vị trong cả nước; trong đó, tại tỉnh Gia Lai có 28 người ứng cử ở 6 đơn vị bầu cử để bầu 16 ĐBQH khóa XVI.

Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh sau hội nghị Hiệp thương lần thứ ba là 4.227 người; trong đó, tỉnh Gia Lai có 138 người ứng cử tại 18 đơn vị bầu cử để bầu 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng số người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 121.242 người; trong đó, Gia Lai có 4.959 người ứng cử tại 934 đơn vị bầu cử để bầu 2.977 đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến nay, các địa phương đã hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách cử tri theo đúng quy định của Luật Bầu cử. Trên cơ sở dữ liệu cử tri được trích xuất từ hệ thống VNeID và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Công an cấp xã tại các địa phương đã tham mưu UBND cấp xã tổ chức rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm danh sách cử tri được lập chính xác, đầy đủ, không trùng lặp, không bỏ sót.

Theo báo cáo của các địa phương, tổng số cử tri là 73.457.255 người. Công an cấp xã đã bàn giao danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu. Đối với các cử tri còn biến động đang tiếp tục được Công an cấp xã phân theo khu vực bỏ phiếu.

Công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử được các địa phương triển khai sớm, đồng bộ và liên tục, bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và hướng dẫn của các cơ quan trung ương.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử được các địa phương triển khai chủ động, đồng bộ theo chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan.

Công an các cấp đã xây dựng và triển khai phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong toàn bộ quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử; tăng cường nắm tình hình địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối tượng, kịp thời phát hiện, xử lý các yếu tố phức tạp, không để bị động, bất ngờ…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử từ Trung ương đến địa phương. Ảnh: Quang Tấn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Chỉ còn hơn 2 tuần nữa sẽ diễn ra ngày bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Do đó, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục bám sát chỉ đạo, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Hội đồng bầu cử Quốc gia để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra thành công, an toàn, tiết kiệm, dân chủ, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Trước mắt, tập trung tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc với cử tri để vận động bầu cử của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền sâu rộng, tạo khí thế vui tươi, sôi nổi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về ngày hội non sông; tăng cường công tác đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau ngày bầu cử...