Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn:

Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

PHÚ HÒA
(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Quy Nhơn Đông) trước ngày bầu cử. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Quy Nhơn Đông). Đây là khu vực có số lượng cử tri đông với 2.246 người tham gia bầu cử. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn tất.

Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết đầy đủ tại vị trí dễ nhìn, tạo thuận lợi để người dân theo dõi và kiểm tra thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang, hàng đầu) lưu ý tổ bầu cử cần bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ cử tri trong quá trình bỏ phiếu. Ảnh: Dũng Nhân

Theo báo cáo của tổ bầu cử, danh sách cử tri đã được rà soát nhiều lần, cập nhật các trường hợp biến động về nơi cư trú. Cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử như: phòng bỏ phiếu, hòm phiếu, bàn hướng dẫn cử tri và các tài liệu liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị chính quyền địa phương, tổ bầu cử tiếp tục kiểm tra, rà soát lần cuối danh sách cử tri; bố trí lực lượng hướng dẫn để hỗ trợ cử tri trong quá trình bỏ phiếu, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc cử tri lần đầu tham gia bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra hòm phiếu trước ngày bầu cử. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý bầu cử và báo cáo nhanh tiến độ theo 4 khung giờ quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý khu vực bỏ phiếu phải bố trí theo đúng hướng dẫn. Ảnh: Dũng Nhân

Cũng trong sáng 14-3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 20 tại phường Quy Nhơn Nam. Tại đây có 899 cử tri tham gia bầu cử.

Theo phường Quy Nhơn Nam, đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 20, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị công tác bầu cử.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát các khâu cuối cùng, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để phục vụ cử tri; thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý bầu cử và báo cáo nhanh tiến độ theo các khung giờ quy định trong ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn rà soát việc bố trí tại các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý các tổ bầu cử cần đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và tạo không khí phấn khởi, trang nghiêm tại các địa điểm bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự phải được triển khai quyết liệt, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh để ngày bầu cử diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các tổ bầu cử bố trí các điểm bỏ phiếu thật khoa học và phù hợp. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: ngày mai (15-3) là ngày toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Vì vậy, các địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thật sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra, giám sát thực tế công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp tại các xã khu vực phía Tây thuộc Đơn vị bầu cử số 5.

(GLO)- Ngày 13-3, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân cùng đoàn công tác đã kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại các địa phương thuộc Đơn vị bầu cử Quốc hội số 5. 

Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4 tỉnh Gia Lai hoàn thành buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đức Cơ và các xã khu vực phía Tây, kết thúc chương trình tiếp xúc tại 30 xã, phường.

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Chuẩn bị chu đáo, bảo đảm tính trang trọng cho ngày bầu cử

(GLO)- Chiều 13-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh đã làm việc với Sở Nội vụ - Cơ quan Thường trực của Ủy ban bầu cử tỉnh về công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15-3.

Phong trào phụ nữ sôi nổi hướng về ngày hội bầu cử

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, hội viên phụ nữ trong thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân.

Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

Cử tri cao tuổi Gia Lai gửi gắm niềm tin trước ngày hội non sông

(GLO)- Cùng với cả nước, cử tri tỉnh Gia Lai đang hướng về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với nhiều kỳ vọng. Trong đó, cử tri cao tuổi luôn theo dõi sát sao công tác chuẩn bị và thể hiện rõ trách nhiệm trước ngày hội lớn của đất nước.

