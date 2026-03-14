Rà soát các khâu cuối cùng, sẵn sàng cho ngày bầu cử

(GLO)- Sáng 14-3, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai đã kiểm tra, rà soát các khâu cuối cùng công tác chuẩn bị bầu cử tại một số khu vực bỏ phiếu thuộc 2 phường Quy Nhơn Đông và Quy Nhơn Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra công tác chuẩn bị tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Quy Nhơn Đông) trước ngày bầu cử. Ảnh: Dũng Nhân

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 17 (phường Quy Nhơn Đông). Đây là khu vực có số lượng cử tri đông với 2.246 người tham gia bầu cử. Qua kiểm tra cho thấy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp đã hoàn tất.

Danh sách cử tri và tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được niêm yết đầy đủ tại vị trí dễ nhìn, tạo thuận lợi để người dân theo dõi và kiểm tra thông tin.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 3 từ phải sang, hàng đầu) lưu ý tổ bầu cử cần bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ cử tri trong quá trình bỏ phiếu. Ảnh: Dũng Nhân

Theo báo cáo của tổ bầu cử, danh sách cử tri đã được rà soát nhiều lần, cập nhật các trường hợp biến động về nơi cư trú. Cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử như: phòng bỏ phiếu, hòm phiếu, bàn hướng dẫn cử tri và các tài liệu liên quan đã được chuẩn bị đầy đủ.

Qua kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị chính quyền địa phương, tổ bầu cử tiếp tục kiểm tra, rà soát lần cuối danh sách cử tri; bố trí lực lượng hướng dẫn để hỗ trợ cử tri trong quá trình bỏ phiếu, nhất là đối với người cao tuổi, người khuyết tật hoặc cử tri lần đầu tham gia bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra hòm phiếu trước ngày bầu cử. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ đạo tổ bầu cử phải thực hiện nghiêm túc việc cập nhật thông tin lên phần mềm quản lý bầu cử và báo cáo nhanh tiến độ theo 4 khung giờ quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lưu ý khu vực bỏ phiếu phải bố trí theo đúng hướng dẫn. Ảnh: Dũng Nhân

Cũng trong sáng 14-3, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 20 tại phường Quy Nhơn Nam. Tại đây có 899 cử tri tham gia bầu cử.

Theo phường Quy Nhơn Nam, đến thời điểm này, các khâu chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất. Tổ bầu cử được phân công nhiệm vụ cụ thể, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm giúp cử tri nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu và ý nghĩa của cuộc bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu số 20, phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Dũng Nhân

Qua kiểm tra thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đánh giá cao sự chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chuẩn bị công tác bầu cử.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục rà soát các khâu cuối cùng, bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và nhân lực để phục vụ cử tri; thực hiện nghiêm việc cập nhật thông tin trên phần mềm quản lý bầu cử và báo cáo nhanh tiến độ theo các khung giờ quy định trong ngày bầu cử.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn rà soát việc bố trí tại các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng lưu ý các tổ bầu cử cần đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, vận động nhân dân treo cờ Tổ quốc và tạo không khí phấn khởi, trang nghiêm tại các địa điểm bỏ phiếu.

Bên cạnh đó, các phương án bảo đảm an ninh trật tự phải được triển khai quyết liệt, xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh để ngày bầu cử diễn ra an toàn và thành công tốt đẹp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các tổ bầu cử bố trí các điểm bỏ phiếu thật khoa học và phù hợp. Ảnh: Dũng Nhân

Chủ tịch UBND tỉnh cũng nhấn mạnh: ngày mai (15-3) là ngày toàn dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân thông qua việc lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất tham gia Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Vì vậy, các địa phương cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ, góp phần để ngày bầu cử diễn ra dân chủ, đúng luật và thật sự là ngày hội của toàn dân.