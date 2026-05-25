Gia Lai nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

(GLO)- Sáng 25-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30-7-2021 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị.

Các đồng chí: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Phong Vũ - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Đỗ Tiến Đông - Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị còn có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt và Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn.

Đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Dũng Nhân

Qua 5 năm triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị, công tác dân vận trong hệ thống chính trị đã có nhiều chuyển biến tích cực cả về nhận thức lẫn hành động.

Các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy đã đẩy mạnh quán triệt thông qua sinh hoạt chi bộ, hội nghị và các nền tảng thông tin điện tử; đồng thời, xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Nhiều mô hình “Dân vận khéo”, chương trình “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, “Tết vì người nghèo” được triển khai hiệu quả. Trong lĩnh vực tư pháp, các cơ quan đã đổi mới hình thức tuyên truyền pháp luật thông qua “phiên tòa giả định”, phiên tòa lưu động và ứng dụng phần mềm Trợ lý ảo Tòa án, hướng tới xây dựng “Tòa án điện tử”.

Đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư, MTTQ và các đoàn thể đã tiếp nhận, xử lý 459 đơn thư khiếu nại, tố cáo; phản ánh hơn 2.636 ý kiến, kiến nghị của nhân dân đến cơ quan Đảng và Nhà nước.

HĐND tỉnh đã tổ chức 685 cuộc tiếp xúc cử tri, ghi nhận 1.794 kiến nghị; trong đó đã giải quyết xong 1.716 nội dung.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt kiến nghị thay đổi cách thức tiếp công dân nhất là đối với công dân khu vực phía Tây tỉnh. Ảnh: Dũng Nhân

Một điểm nổi bật được hội nghị ghi nhận là việc ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận. Nhiều cơ quan, đơn vị đã xây dựng các nhóm Zalo, Fanpage để nắm bắt thông tin từ cơ sở; đồng thời, triển khai nền tảng “Mặt trận số” nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân nhanh chóng, trực tiếp hơn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung liên quan đến việc nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới; chia sẻ những cách làm hay, mô hình hiệu quả trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận.

Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai Hồ Xuân Ánh trao đổi về cách thức tuyên truyền công tác dân vận trên cả 4 loại hình báo chí, đảm bảo phù hợp với tình hình mới. Ảnh: Dũng Nhân

Nhiều ý kiến cũng đề cập đến việc tăng cường đối thoại với nhân dân ngay từ cơ sở, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; đồng thời tiếp tục nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Rah Lan Chung đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của 12 đảng bộ trực thuộc trong triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Đồng thời, đồng chí lưu ý 3 nguyên tắc cốt lõi trong công tác dân vận gồm: bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Trong đó, phải lấy dân làm gốc; mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị phải hướng đến phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn.

Về phương thức thực hiện, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh đề nghị tiếp tục phát huy 3 nội dung trọng tâm gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục nhân dân; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở.

Cùng với đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số trong công tác dân vận; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; quan tâm xử lý các vấn đề liên quan đến đất đai, khiếu kiện và những vấn đề dân sinh bức xúc.

Đồng chí Rah Lan Chung cũng đề nghị nghiên cứu đổi mới hình thức tiếp công dân theo hướng linh hoạt, thuận tiện hơn cho người dân ở cơ sở, kể cả tiếp dân trực tuyến khi cần thiết.