Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai dâng hoa báo công với Bác Hồ

(GLO)- Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), sáng 29-4, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku), Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai tổ chức lễ dâng hoa, báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu thành kính dâng hoa, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới.

Ban liên lạc những người kháng chiến tỉnh Gia Lai dâng hoa báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Viễn Khánh

Sau lễ dâng hoa trước Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, các đại biểu đã đến dâng hương tại Nhà thờ Bác Hồ và tham quan không gian trưng bày về Người tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. Những hình ảnh, kỷ vật đã gợi lại một thời chiến tranh gian khổ nhưng đầy ý chí và niềm tin vào ngày thống nhất.

Hoạt động dâng hoa, dâng hương và báo công với Bác thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời là dịp để các thế hệ ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang của dân tộc.

