Tọa đàm kỷ niệm 80 năm thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam

(GLO)- Chiều 25-4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946-2026), gặp mặt, biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Dự Tọa đàm tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku), về phía Trung ương có các đồng chí: Đinh Thị Phương Lan - Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; Y Vinh Tơr - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Quang cảnh buổi Tọa đàm kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (1946-2026). Ảnh: Minh Phương

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo 16 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam (sau sáp nhập).

Chương trình còn có sự tham dự của 95 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai và 15 người có uy tín tiêu biểu đến từ các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Cà Mau.

Tại tọa đàm, các đại biểu đã cùng ôn lại sự kiện lịch sử Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam diễn ra tại Pleiku ngày 19-4-1946. Đây là đại hội đoàn kết các dân tộc chống thực dân Pháp, với sự tham dự của đại biểu đại diện cho đồng bào các dân tộc thiểu số Tây Nguyên cùng các tỉnh Nam Bộ, Nam Trung Bộ.

Trong bối cảnh chính quyền cách mạng còn non trẻ, đất nước đứng trước nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh dù không thể trực tiếp tham dự đã gửi thư tới Đại hội. Bức thư của Người là thông điệp lớn về tư tưởng và tình cảm, khẳng định tinh thần đại đoàn kết dân tộc.

Với những lời lẽ giản dị mà sâu sắc, Bác kêu gọi tất cả các dân tộc, dù là Kinh, Jrai, Ê Đê, Bahnar… hay bất kỳ dân tộc nào khác, đều là anh em ruột thịt, phải “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”, đồng thời nhấn mạnh: “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng lòng đoàn kết của chúng ta không bao giờ giảm bớt”. Trải qua 80 năm, tư tưởng ấy vẫn là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Phương

Phát biểu tại tọa đàm, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khẳng định: trong không gian phát triển mới, đồng bào các dân tộc tỉnh Gia Lai tiếp tục khắc ghi lời dặn của Bác về đại đoàn kết dân tộc, biến tinh thần “anh em ruột thịt”, “sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau” thành ý chí chung, hành động chung và sức mạnh chung để xây dựng Gia Lai phát triển, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Từ bức thư của Bác gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam đến nay là hành trình 80 năm Gia Lai bền bỉ vun đắp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc. Trong những năm kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, khắc ghi lời dạy của Bác, các dân tộc Bahnar, Jrai, Kinh và đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã một lòng đi theo Đảng, theo Bác Hồ, cùng nhau xây dựng ‘thế trận lòng dân’ vững chắc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần làm nên những chiến thắng vang dội trên chiến trường Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước”.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: “Gia Lai phải tiếp tục thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác, khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển, tinh thần tự lực, tự cường và sức mạnh đoàn kết; biến tinh thần đoàn kết thành ý chí chính trị, thành hành động cụ thể, thành sức mạnh nội sinh để quyết tâm xây dựng Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước”.

Các đại biểu già làng, người có uy tín tham dự buổi Tọa đàm. Ảnh: Minh Phương

Tại tọa đàm, các đại biểu, già làng, người có uy tín đã bày tỏ tình cảm, sự kính trọng đối với Bác Hồ, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy tư tưởng đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn mới.

Ông Ksor Phước - nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai khẳng định: Trên lãnh thổ Việt Nam có nhiều dân tộc, các dân tộc gắn bó trong suốt quá trình hình thành và phát triển, tạo nên Dân tộc Việt Nam thống nhất.

Theo ông Phước, “Nước Việt Nam là một, Dân tộc Việt Nam là một”, đoàn kết dân tộc là vấn đề sống còn, là sức mạnh vô địch của dân tộc; các dân tộc phải tôn trọng, yêu thương nhau như anh em trong một gia đình.

Ông bày tỏ tin tưởng rằng, bước vào giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục tăng cường đoàn kết, thực hiện ngày càng tốt hơn những tư tưởng chỉ đạo chân thành sâu sắc của Bác.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng Bằng khen cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: Minh Phương

Cùng chung cảm xúc, ông Rơ Châm Ét (làng Bua, xã Ia Pnôn) chia sẻ: Dù Bác đã đi xa, nhưng lời Bác vẫn còn nguyên giá trị, bà con luôn ghi nhớ và làm theo.

Ông Ét cho rằng, lời dạy của Bác tuy giản dị nhưng rất sâu sắc, nhắc nhở mọi người phải đoàn kết, thương yêu nhau, cùng giữ gìn buôn làng bình yên, cùng nhau lao động sản xuất, xây dựng cuộc sống ngày càng tốt hơn.

Với vai trò người có uy tín, ông khẳng định sẽ tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con giữ gìn đoàn kết, phát triển kinh tế, bảo tồn bản sắc văn hóa, góp phần bảo vệ biên giới và xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và trao quà của Bộ Dân tộc và Tôn giáo cho 95 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Minh Phương

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng Bằng khen cho các già làng, người có uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Bộ Dân tộc và Tôn giáo trao quà cho 95 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo Trung ương và địa phương đã đến thăm Di tích địa điểm đón thư Bác Hồ gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam năm 1946 tại khuôn viên Tỉnh ủy Gia Lai; dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên và Tượng đài Anh hùng Núp, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ đi trước.

Tọa đàm là dịp ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân trong việc củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển bền vững trong giai đoạn mới.