Kiểm tra công tác chuẩn bị Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội DTTS miền Nam tại Pleiku

(GLO)- Sáng 23-4, tại Hội trường 2-9 (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số (DTTS) miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026).

Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), tỉnh Gia Lai long trọng tổ chức chuỗi hoạt động, sự kiện quy mô lớn gắn với triển khai Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Ngày hội các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026.

Với ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc, chuỗi hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku đã góp phần khắc họa, tri ân tình cảm thiêng liêng, đặc biệt của Bác Hồ dành cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên; đồng thời, khẳng định giá trị tư tưởng chiến lược về đại đoàn kết dân tộc.

Điểm nhấn là Tọa đàm Kỷ niệm 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku năm 1946 và Gặp mặt người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra vào chiều 25-4 tại phường Pleiku.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đã xem, kiểm tra phim tài liệu giới thiệu lại bộ phim “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” sẽ chiếu tại Tọa đàm.

Bộ phim này được sản xuất vào tháng 12-2012 nhân dịp tỉnh Gia Lai khánh thành Tượng đài Bác Hồ với các dân tộc Tây Nguyên, tái hiện sinh động những dấu ấn lịch sử, tình cảm sâu nặng của Bác Hồ đối với đồng bào các dân tộc nơi đây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch (bìa trái) kiểm tra không gian trưng bày tranh, ảnh về Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai tại khuôn viên Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Trung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các đơn vị phối hợp chặt chẽ trong triển khai nhiệm vụ; đồng thời, tiếp tục rà soát, hoàn thiện các nội dung còn lại, đảm bảo chương trình Tọa đàm được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, đúng mục đích. Qua đó, góp phần ôn lại giá trị lịch sử của bức thư Bác Hồ, khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các DTTS, đồng thời củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã đến kiểm tra không gian trưng bày tranh, ảnh về Bác Hồ với các dân tộc Gia Lai tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, được tổ chức từ ngày 24 đến 26-4; đồng thời, kiểm tra khu vực sân khấu - nơi diễn ra chương trình nghệ thuật, đêm hội giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai vào tối 25-4.