Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-5, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nội dung làm việc về công tác hợp nhất, tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ cấp xã và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Sau sáp nhập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác hợp nhất, sáp nhập Hội Chữ thập đỏ cấp xã. Đồng thời, tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn việc hợp nhất, sáp nhập Hội thông qua hình thức trực tuyến đến 135 đơn vị xã, phường.

Ngoài ra, Hội cũng chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo công tác hợp nhất, sáp nhập và tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các xã, phường.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 129/135 Hội Chữ thập đỏ cấp xã hoàn thành công tác hợp nhất, sáp nhập.

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng kịp thời chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập của UBND xã, phường.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 60 xã, phường hoàn thành đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (đạt 44,5%). Công tác chuẩn y luôn đảm bảo theo quy định Điều lệ Hội; Đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội; xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành lâm thời, Đề án nhân sự khóa I… Đồng thời, tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lấy ý kiến góp ý nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng kiến nghị một số nội dung về hỗ trợ địa điểm tổ chức Đại hội; chế độ, chính sách cho cán bộ Hội, nhất là ở cấp xã...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao hoạt động của Hội chữ thập đỏ tỉnh thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn sau sáp nhập.

Về những đề xuất, kiến nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tháo gỡ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm duyệt nội dung chương trình Đại hội, đồng thời ra văn bản gửi 6 xã, phường còn lại nhanh chóng thực hiện việc hợp nhất; hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp xã, đảm bảo hoàn thành trước thời gian quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng lưu ý Hội Chữ thập đỏ tỉnh phải thực hiện báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ trước khi bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Các sở, ngành hữu quan khẩn trương cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đảm bảo hoàn thành các nội dung được giao, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Gia Lai ban hành 5 cấp dự báo cháy rừng

Thời sự

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Quyết định số 49/2026/QĐ-UBND ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh. Theo đó, dự báo cháy rừng có 5 cấp, từ cấp I đến cấp V.

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026 kết nối đến gần 2.100 điểm cầu

Thời sự

(GLO)- Chiều 25-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 6-2026. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết nối trực tuyến từ Hội trường Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đến gần 2.100 điểm cầu cấp tỉnh, cấp xã trên toàn quốc.

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Song Tử Tây - Pháo đài thép giữa biển Đông

Thời sự

(GLO)- Sau hơn 30 giờ vượt biển, đoàn công tác số 17 đã đến đảo Song Tử Tây - điểm đảo đầu tiên trong chuyến thăm Trường Sa và Nhà giàn DK1 năm 2026. Giữa trùng khơi, quân và dân trên đảo vẫn kiên cường bám biển, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức trong tuần đầu tiên của tháng 6-2026

Hội nghị xúc tiến đầu tư tại tỉnh Stung Treng dự kiến tổ chức vào đầu tháng 6-2026

Thời sự

(GLO)- Chiều 22-5, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã trao đổi trực tuyến với Tỉnh trưởng Stung Treng Sor Soputra nhằm thống nhất một số nội dung quan trọng phục vụ Hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư năm 2026 tại tỉnh này.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Thực hiện nghiêm túc, thực chất Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Chiều 21-5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) tỉnh chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác.

Hơn 20 năm mang bánh sinh nhật dâng Bác

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Giữa dòng người về dâng hương tại Bảo tàng Hồ Chí Minh ở Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) sáng 19-5, hình ảnh những cựu thanh niên xung phong tóc bạc trắng tay ôm bánh sinh nhật vào dâng Bác khiến nhiều người xúc động.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương.

Phát động cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết của Quốc hội về bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương

Thời sự

(GLO)- Chiều 19-5, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) khu vực 7-Gia Lai đã phát động cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24-6-2025 của Quốc hội về việc thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công”.

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Tháo gỡ "điểm nghẽn" tài chính, đẩy mạnh giải ngân vốn khoa học công nghệ và chuyển đổi số

Thời sự

(GLO)- Sáng 19-5, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến với một số bộ, ngành và 10 địa phương nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn năm 2026 lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

null