Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 28-5, tại Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh. Tham dự có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Nội dung làm việc về công tác hợp nhất, tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ cấp xã và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Nhật Trường

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cho biết: Sau sáp nhập, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã chủ động ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo công tác hợp nhất, sáp nhập Hội Chữ thập đỏ cấp xã. Đồng thời, tổ chức công tác tập huấn, hướng dẫn việc hợp nhất, sáp nhập Hội thông qua hình thức trực tuyến đến 135 đơn vị xã, phường.

Ngoài ra, Hội cũng chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo công tác hợp nhất, sáp nhập và tổ chức đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các xã, phường.

Tính đến nay, toàn tỉnh có 129/135 Hội Chữ thập đỏ cấp xã hoàn thành công tác hợp nhất, sáp nhập.

Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng kịp thời chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Hội khi có quyết định hợp nhất, sáp nhập của UBND xã, phường.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 60 xã, phường hoàn thành đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ (đạt 44,5%). Công tác chuẩn y luôn đảm bảo theo quy định Điều lệ Hội; Đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, đảm bảo theo quy định.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Kim Hường

Về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ I, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội; xây dựng dự thảo các văn kiện của Đại hội; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành lâm thời, Đề án nhân sự khóa I… Đồng thời, tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lấy ý kiến góp ý nội dung các dự thảo văn kiện Đại hội.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng ban hành kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ các cấp.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban Thường vụ Hội Chữ thập đỏ tỉnh cũng kiến nghị một số nội dung về hỗ trợ địa điểm tổ chức Đại hội; chế độ, chính sách cho cán bộ Hội, nhất là ở cấp xã...

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao hoạt động của Hội chữ thập đỏ tỉnh thời gian qua, đặc biệt là giai đoạn sau sáp nhập.

Về những đề xuất, kiến nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy giao các sở, ngành phối hợp chặt chẽ cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh để tháo gỡ nhằm đảm bảo hoạt động hiệu quả, đúng quy định.

Riêng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chịu trách nhiệm duyệt nội dung chương trình Đại hội, đồng thời ra văn bản gửi 6 xã, phường còn lại nhanh chóng thực hiện việc hợp nhất; hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp xã, đảm bảo hoàn thành trước thời gian quy định.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Lương cũng lưu ý Hội Chữ thập đỏ tỉnh phải thực hiện báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ cũ trước khi bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới.

Các sở, ngành hữu quan khẩn trương cùng Hội Chữ thập đỏ tỉnh đảm bảo hoàn thành các nội dung được giao, tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp.