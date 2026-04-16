Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương làm việc với các hội quần chúng

(GLO)- Chiều 16-4, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai Nguyễn Ngọc Lương chủ trì buổi làm việc với các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh.

Toàn tỉnh hiện có 18 tổ chức hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, với tổng số 1.091.435 hội viên tham gia. Số người làm việc tại các hội quần chúng giao nhiệm vụ cấp tỉnh là 113 biên chế/9 hội, 169 người làm việc thường xuyên và 13 người hợp đồng do đơn vị cân đối từ nguồn kinh phí được cấp để thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Thời gian qua, các hội quần chúng đã bám sát nhiệm vụ chính trị, triển khai nhiều hoạt động hướng tới cộng đồng. Bên cạnh nhân rộng nhiều mô hình kinh tế hiệu quả, các hội quần chúng còn tích cực vận động hàng trăm tỷ đồng, chung tay cứu trợ đồng bào trong và ngoài tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, các đối tượng khó khăn, yếu thế.

Năm 2026, các hội được ngân sách nhà nước cấp trên 53 tỷ đồng, đảm bảo cho các hoạt động thường xuyên và các nhiệm vụ trọng tâm. Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, nguồn kinh phí vẫn còn hạn hẹp.

Bên cạnh đó, công tác phối hợp, chỉ đạo hoạt động hội quần chúng cấp cơ sở hiện còn nhiều lúng túng do chưa có sự thống nhất trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động sau sáp nhập và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và tâm huyết của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ cấp tỉnh trong quá trình hoạt động sau sáp nhập.

Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các hội quần chúng cấp tỉnh tiếp tục ổn định tư tưởng, yên tâm công tác; đoàn kết, khắc phục khó khăn, phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình hoạt động, các hội cần linh hoạt trong cách làm, lựa chọn hình thức phù hợp với thực tiễn, song phải bảo đảm đúng quy định của Đảng và Nhà nước, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ngoài ra, Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ khẩn trương xây dựng đề án sắp xếp tổ chức đối với các hội quần chúng cấp tỉnh.

Trên cơ sở đó, rà soát, hoàn thiện quy chế hoạt động, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các hội sau sắp xếp, bảo đảm tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với yêu cầu thực tiễn; góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các tổ chức hội trong thời gian tới.