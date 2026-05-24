Huấn luyện gắn hội thao, nâng cao bản lĩnh lính công binh

(GLO)- Trên nền huấn luyện bài bản, Lữ đoàn Công binh 7 (Quân đoàn 34) chú trọng gắn luyện tập thường xuyên với tham gia hội thi, hội thao, qua đó kiểm chứng, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng hiệp đồng của cán bộ, chiến sĩ.

Huấn luyện bài bản, sát thực tiễn

Ở Lữ đoàn Công binh 7, hội thi, hội thao được xác định là thước đo quan trọng để đánh giá chất lượng huấn luyện, trình độ hiệp đồng và khả năng sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ. Từ nhận thức đó, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn xác định đưa nội dung hội thi, hội thao vào nền nếp huấn luyện thường xuyên; đồng thời lựa chọn đúng người, đúng nội dung, đúng sở trường để phát huy năng lực từng kíp, từng tổ.

Lữ đoàn Công binh 7 tham gia nội dung bảo đảm vượt sông bằng phà tự hành GSP tại Hội thao Công binh toàn quân năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Đơn vị thường xuyên tổ chức hội thao, hội thi nhằm nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật trước khi tham gia thi ở cấp trên. Từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 2 hội thi gồm: Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ và Hội thi báo cáo viên giỏi.

Tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi, tuyên truyền viên trẻ năm 2026, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong Lữ đoàn đạt nhiều kết quả tích cực. 100% thí sinh đạt khá, giỏi, phản ánh chất lượng đội ngũ cán bộ trẻ.

Không chỉ vững kiến thức, các thí sinh còn thể hiện khả năng xử lý tình huống linh hoạt, phong cách thuyết trình tự tin, bản lĩnh sân khấu vững vàng. Đây là kết quả của quá trình rèn luyện lâu dài, gắn giáo dục chính trị với thực tiễn nhiệm vụ.

Ở Hội thi báo cáo viên giỏi năm 2026, cán bộ Lữ đoàn tiếp tục được đánh giá cao nhờ trình bày mạch lạc, lập luận chặt chẽ, dẫn chứng sinh động, gắn lý luận với thực tiễn huấn luyện, qua đó nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị.

Thượng tá Hoàng Mạnh Hùng - Chính ủy Lữ đoàn - cho biết: Trước mỗi hội thi, đơn vị đều tổ chức luyện tập kỹ lưỡng; đồng thời khen thưởng kịp thời để động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia đạt thành tích cao.

Sau mỗi hội thi, hội thao, đơn vị đều đánh giá cụ thể, chỉ rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân; từ đó điều chỉnh nội dung, phương pháp huấn luyện, tránh tình trạng “thi xong là quên”, biến kết quả thi đấu thành dữ liệu thực tiễn phục vụ huấn luyện. Nhờ vậy, nhiều năm liền Lữ đoàn luôn nằm trong nhóm đơn vị dẫn đầu của Quân đoàn 34 tại các hội thi, hội thao công binh.

Bản lĩnh vững vàng qua từng kỳ hội thao

Các hội thi do Lữ đoàn tổ chức là bước đệm quan trọng để tham gia hội thao cấp Quân đoàn và Bộ Quốc phòng. Tại Hội thao Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025 do Quân đoàn 34 tổ chức, Lữ đoàn Công binh 7 giành giải nhì nội dung CNCH và giải ba nội dung PCCC.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Công binh 7 tham gia nội dung đội sửa chữa cơ động tại Hội thao Công binh toàn quân năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Tại Hội thao Công binh toàn quân năm 2026, Lữ đoàn là lực lượng chủ lực của Đoàn Công binh Quân đoàn 34, tham gia nhiều nội dung quan trọng và góp phần giúp đoàn đạt giải ba toàn đoàn.

Kết quả đạt được gồm: Giải nhì nội dung bảo đảm vượt sông bằng phà GSP; giải nhì nội dung trinh sát bảo đảm vận động; cùng nhiều giải ba ở các nội dung sửa chữa cơ động, CNCH, rà phá bom mìn, xây dựng công trình chiến đấu.

Đáng chú ý, sự hiệp đồng giữa các kíp của Lữ đoàn với đơn vị bạn trong đoàn VĐV Quân đoàn 34 được đánh giá chặt chẽ, nhịp nhàng, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với đặc thù công binh, đây là yếu tố then chốt vì chỉ một sai số nhỏ cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ nhiệm vụ.

Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Kim Thắng - nhân viên kỹ thuật Đại đội 4, Tiểu đoàn 2 - chia sẻ: Trong hội thao công binh, quan trọng nhất là chính xác và hiệp đồng. Mỗi người làm đúng phần việc chưa đủ, mà phải hiểu cả hệ thống vận hành; một mắt xích chậm là ảnh hưởng cả dây chuyền.

Theo thượng tá Hoàng Mạnh Hùng, Lữ đoàn xác định không tự thỏa mãn với thành tích mà coi đó là nền tảng để vươn lên yêu cầu cao hơn. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp huấn luyện; khắc phục lối mòn; huấn luyện sát thực tiễn; đầu tư thao trường, mô hình; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mô phỏng và sáng kiến cải tiến kỹ thuật.

Cùng với đó, Lữ đoàn gắn chặt hội thao với nhiệm vụ chính trị, lấy kết quả hội thao làm động lực nâng cao chất lượng huấn luyện, kiên quyết khắc phục bệnh thành tích, bảo đảm thi thực chất, học thực chất, đánh giá thực chất, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.