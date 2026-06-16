40 năm vun đắp “vành đai xanh” nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (Binh đoàn 15) đã bền bỉ gắn phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới phía Tây tỉnh.

Từ những vùng đất hoang hóa, đơn vị từng bước hình thành các vùng sản xuất cao su, cà phê và khu dân cư ổn định, góp phần nâng cao đời sống nhân dân và giữ vững thế trận quốc phòng nơi biên cương.

Vượt khó dựng xây vùng biên vững mạnh

Ngày 20-6-1986, Lâm trường 715 - tiền thân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP) 715 được thành lập với nhiệm vụ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến lâm sản, bảo vệ rừng và thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào, Campuchia.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổ chức chương trình Xuân biên giới thắm tình quân - dân tại xã Ia Krái. Ảnh: V.H

Đơn vị ra đời trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn; địa bàn hoạt động trải dài từ các tỉnh Stung Treng, Ratanakiri (Vương quốc Campuchia) đến Attapeu (Lào) và tuyến biên giới phía Tây tỉnh. Cơ sở hạ tầng thiếu thốn, bom mìn và hậu quả chiến tranh vẫn còn hiện hữu đặt ra nhiều thử thách.

Ngày 18-4-1996, theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đơn vị chính thức mang tên Công ty 715, chuyển từ xã Biển Hồ lên đóng quân tại xã Ia Krái, thực hiện nhiệm vụ trồng, chăm sóc, khai thác, chế biến mủ cao su, cà phê; xây dựng các cụm dân cư; phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng- an ninh trên tuyến biên giới.

Năm 2001, đơn vị chuyển trụ sở từ xã Ia Krái sang xã Ia O. Đến ngày 1-12-2011, Công ty 715 được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV 715. Ngày 13-8-2025, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành quyết định thành lập Đoàn KT-QP 715 trên cơ sở Công ty TNHH MTV 715.

Những ngày đầu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, đơn vị chỉ quản lý hơn 144 ha cao su với gần 200 lao động. Quá trình khai hoang, mở đất, gây dựng những vườn cây đầu tiên gặp muôn vàn khó khăn do sốt rét, bom mìn còn sót lại và sự chống phá của các đối tượng FULRO. Trong hoàn cảnh ấy, những người lính vừa lao động sản xuất, vừa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa bàn, giữ gìn ANTT.

Bằng ý chí, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và người lao động đã làm nên những thành quả đáng tự hào. Hiện nay, đơn vị quản lý hơn 3.400 ha cao su với 13 đội sản xuất, 1 nhà máy chế biến mủ cao su công suất 4.000 tấn/năm, 1 bệnh xá quân dân y 25 giường bệnh và 1 trường mầm non chăm sóc gần 500 trẻ.

Đơn vị tạo việc làm ổn định cho gần 1.300 lao động, phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Năng suất mủ cao su bình quân đạt 1,4 - 2,1 tấn/ha, thuộc nhóm dẫn đầu của Binh đoàn 15. Tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 1.200 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 115,7 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,63 triệu đồng/người/tháng.

Gắn kết quân - dân, vun bền phên giậu

Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn với quốc phòng - an ninh, Đoàn KT-QP 715 còn để lại nhiều dấu ấn trong công tác dân vận, chăm lo đời sống nhân dân trên địa bàn.

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổ chức “Gian hàng 0 đồng” tại xã Ia O. Ảnh: V.H

Khi mới về đứng chân tại khu vực phía Tây tỉnh, địa bàn chỉ có 2 điểm dân cư. Thực hiện phương châm “Phát triển vườn cây đến đâu, thu hút lao động và xây dựng khu dân cư đến đó”, đến nay đơn vị đã hình thành 20 điểm dân cư.

Ngoài ra, với phương châm “Công ty gắn với xã, đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn kết với hộ đồng bào dân tộc thiểu số”, đơn vị đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Hiện nay, 13 đội sản xuất và bệnh xá của đơn vị kết nghĩa với 16 thôn, làng cùng 2 trường học; duy trì 304 cặp hộ gắn kết giữa gia đình công nhân người Kinh và gia đình đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong 40 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn KT-QP 715 vinh dự được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, gồm: 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất; 2 Huân chương Lao động hạng nhì; 1 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì; 1 Huân chương Lao động hạng ba; 2 Cờ thi đua của Chính phủ; 1 Cờ thi đua của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương; 7 Cờ thi đua của Bộ Quốc phòng; nhiều cờ thi đua, bằng khen của Binh đoàn 15 và UBND tỉnh.

Trong 40 năm qua, đơn vị đã xây dựng hàng trăm căn nhà cho hộ nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt; tham gia hiệu quả chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát; khám, chữa bệnh miễn phí cho hàng chục nghìn lượt người dân.

Cùng với đó, đơn vị cử cán bộ đến tận nhà hướng dẫn người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hỗ trợ phát triển sản xuất; đầu tư xây dựng hàng chục cây số đường giao thông nông thôn, hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời, nhà rông văn hóa và nhiều công trình dân sinh khác với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng.

Từ 25 đảng viên khi mới thành lập, đến nay Đảng bộ Đoàn KT-QP 715 đã phát triển lên 220 đảng viên sinh hoạt tại 21 chi bộ. Các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò tập hợp, động viên cán bộ, đoàn viên, hội viên và người lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, học tập, rèn luyện.

Cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đơn vị luôn duy trì nghiêm công tác huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.