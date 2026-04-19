Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 tổ chức hội thảo công trình lịch sử 40 năm xây dựng và phát triển

Dự và chỉ đạo hội thảo có Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15; các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh đoàn; nguyên Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Binh đoàn và đơn vị qua các thời kỳ; đại biểu cơ quan chức năng và đông đảo cán bộ, nhân chứng lịch sử của đơn vị.

Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ - Tư lệnh Binh đoàn 15 chủ trì hội thảo. Ảnh: Thanh Quý

Hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá toàn diện quá trình 40 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715; làm rõ những thành tựu, đóng góp nổi bật của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Đồng thời, hội thảo tiếp tục hoàn thiện bản thảo công trình lịch sử, bảo đảm tính Đảng, tính khoa học, tính thực tiễn và giá trị giáo dục truyền thống sâu sắc.

Báo cáo tại hội thảo cho thấy, công trình “Lịch sử Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (1986-2026)” được triển khai nghiên cứu, biên soạn công phu, nghiêm túc trong thời gian dài, với sự tham gia của các cơ quan chức năng, các nhà khoa học, cùng nhiều cán bộ, nhân chứng qua các thời kỳ.

Đến nay, bản thảo cơ bản hoàn thiện, kết cấu gồm 5 chương, phản ánh toàn diện quá trình hình thành, phát triển của đơn vị trên các lĩnh vực: sản xuất, kinh doanh; thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; công tác dân vận và an sinh xã hội.

Tại hội thảo, các ý kiến tham luận đã đánh giá cao chất lượng bản thảo công trình, khẳng định nội dung bảo đảm đúng quan điểm, đường lối của Đảng, phản ánh trung thực, khách quan quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục bổ sung, làm rõ một số mốc thời gian, sự kiện lịch sử; chuẩn hóa số liệu; hoàn thiện bố cục, cách diễn đạt và hệ thống bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao hơn nữa giá trị khoa học và thực tiễn của công trình.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Quý

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, lãnh đạo Binh đoàn 15 ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 và Ban Biên soạn trong quá trình tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn công trình.

Cùng với đó, yêu cầu đơn vị tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp; tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, hoàn thiện bản thảo bảo đảm chất lượng tốt nhất, kịp thời xuất bản nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 (20/6/1986 - 20/6/2026).

Kết luận hội thảo, Ban Tổ chức thống nhất đánh giá công trình đủ điều kiện tiếp tục hoàn thiện để nghiệm thu, xuất bản. Cuốn lịch sử sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu quan trọng phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống, góp phần bồi dưỡng bản lĩnh chính trị, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ, người lao động.

Đồng thời, khẳng định những đóng góp của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 715 trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế gắn với quốc phòng - an ninh trên địa bàn chiến lược.