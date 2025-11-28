Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” cho các xã vùng biên

(GLO)- Chiều 28-11, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 tổ chức bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” năm 2025, đồng thời trao bò giống cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo tại xã các xã thuộc khu vực biên giới.

Năm 2025, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 triển khai xây dựng công trình “Sao sáng buôn làng” với tổng mức đầu tư 93,07 triệu đồng, thi công từ ngày 13 đến 17-11 tại 2 địa điểm với nhiều hạng mục nâng cấp hạ tầng, chiếu sáng.

Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng". Ảnh: Huy Toàn

Trong đó, công trình tại làng Ếch (xã Ia Krái) có vốn đầu tư 60,62 triệu đồng, gồm nâng cấp tuyến đường dài 1 km, lắp đặt 25 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 300W và 1 cột 500W tại cổng chào.

Công trình tại làng Mít Kom II (xã Ia O) có vốn đầu tư 32,45 triệu đồng, gồm các hạng mục: nâng cấp tuyến đường dài 390 m từ tỉnh lộ 664 đến ngã tư đường vào Nhà máy chế biến mủ số 4; lắp đặt 19 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 300W, 3 bóng đèn tận dụng cột viễn thông và 3 bóng tại sân nhà văn hóa, nhà rông.

Hệ thống đèn năng lượng mặt trời vừa đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Toàn

Hệ thống chiếu sáng đã được nghiệm thu, vận hành ổn định, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt ban đêm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương.

Cùng ngày, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 tổ chức bàn giao bò giống cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Ia O, Ia Chia và Ia Krái.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao bò giống sinh sản cho người dân. Ảnh: Huy Toàn

Đây là hoạt động nằm trong mô hình thuộc Tiểu Dự án 3, Dự án 3 về phát triển kinh tế-xã hội mô hình bộ đội gắn với dân bản, với tổng vốn đầu tư trên 986 triệu đồng. Dự án hỗ trợ 42 hộ dân tộc thiểu số, mỗi hộ được nhận một con bò giống sinh sản.

Các hộ dân được tập huấn kỹ thuật chăm sóc bò, giúp tăng thu nhập dự kiến 20-25%/năm, góp phần thoát nghèo bền vững.