Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” cho các xã vùng biên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHÂM DUNG
HUY TOÀN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chiều 28-11, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715  tổ chức bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” năm 2025, đồng thời trao bò giống cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo, cận nghèo tại xã các xã thuộc khu vực biên giới.

Năm 2025, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 triển khai xây dựng công trình “Sao sáng buôn làng” với tổng mức đầu tư 93,07 triệu đồng, thi công từ ngày 13 đến 17-11 tại 2 địa điểm với nhiều hạng mục nâng cấp hạ tầng, chiếu sáng.

anh-1-cac-dai-bieu-cat-bang-khanh-thanh-va-ban-giao-cong-trinh-sao-sang-buon-lang.jpg
Các đại biểu cắt băng khánh thành và bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng". Ảnh: Huy Toàn

Trong đó, công trình tại làng Ếch (xã Ia Krái) có vốn đầu tư 60,62 triệu đồng, gồm nâng cấp tuyến đường dài 1 km, lắp đặt 25 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 300W và 1 cột 500W tại cổng chào.

Công trình tại làng Mít Kom II (xã Ia O) có vốn đầu tư 32,45 triệu đồng, gồm các hạng mục: nâng cấp tuyến đường dài 390 m từ tỉnh lộ 664 đến ngã tư đường vào Nhà máy chế biến mủ số 4; lắp đặt 19 cột đèn năng lượng mặt trời công suất 300W, 3 bóng đèn tận dụng cột viễn thông và 3 bóng tại sân nhà văn hóa, nhà rông.

lanh-dao-doan-kinh-te-quoc-phong-715-va-nguoi-dan-ben-he-thong-den-nang-luong-mat-troi-vua-dua-vao-su-dung.jpg
Hệ thống đèn năng lượng mặt trời vừa đưa vào sử dụng. Ảnh: Huy Toàn

Hệ thống chiếu sáng đã được nghiệm thu, vận hành ổn định, bảo đảm an toàn, đáp ứng nhu cầu đi lại và sinh hoạt ban đêm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương.

Cùng ngày, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 tổ chức bàn giao bò giống cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn xã Ia O, Ia Chia và Ia Krái.

lanh-dao-doan-kinh-te-quoc-phong-715-ban-giao-bo-giong-sinh-san-cho-nguoi-dan.jpg
Lãnh đạo Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 715 bàn giao bò giống sinh sản cho người dân. Ảnh: Huy Toàn

Đây là hoạt động nằm trong mô hình thuộc Tiểu Dự án 3, Dự án 3 về phát triển kinh tế-xã hội mô hình bộ đội gắn với dân bản, với tổng vốn đầu tư trên 986 triệu đồng. Dự án hỗ trợ 42 hộ dân tộc thiểu số, mỗi hộ được nhận một con bò giống sinh sản.

Các hộ dân được tập huấn kỹ thuật chăm sóc bò, giúp tăng thu nhập dự kiến 20-25%/năm, góp phần thoát nghèo bền vững.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Sư đoàn 320: Huấn luyện giỏi, dân vận khéo

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) còn đồng thời thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Đơn vị đã xây dựng nhà ở, hỗ trợ học sinh khó khăn và thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Trần Long, Phó Chính ủy Quân đoàn 34, trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc tại Hội nghị tổng kết công tác quần chúng.

Quân đoàn 34: Khen thưởng 40 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quần chúng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 25-11, Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị tổng kết công tác quần chúng từ khi thành lập đến nay và thống nhất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2025-2030. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long-Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân đoàn 34 dự và chỉ đạo hội nghị.

Thiếu tá Thinh nhận bằng khen của Tư lệnh BĐBP vì có thành tích xuất sắc trong đợt mưa lũ vừa qua, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì dũng cảm cứu người trong mưa lũ

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Thiếu tá Nguyễn Khắc Thinh-Nhân viên máy tàu kiêm điện tàu của Hải đội Biên phòng 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai) vừa được Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân.

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2025-2030

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 25-11, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã diễn ra hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa Học viện Hậu cần và Quân đoàn 34 giai đoạn 2025-2030. Chủ trì hội nghị có Trung tướng Phan Tùng Sơn-Giám đốc Học viện Hậu cần và Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34.

Hội nghị giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Gia Lai: Giao nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 17-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho Đội K52 (Phòng Chính trị) thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia, mùa khô 2025-2026.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân cho hơn 1.000 công dân của 7 xã, phường

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Từ ngày 10-11 đến ngày 5-12, tại Trung tâm Huấn luyện Pleiku, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 3-Thống Nhất (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trung tâm Y tế Pleiku tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2026.

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Điểm sáng dân vận ở vùng biên Ia Chia

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Tại xã Ia Chia, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Chia luôn gắn bó, đồng hành với nhân dân trong đời sống, sản xuất và xây dựng cộng đồng. Hình ảnh những người lính tận tâm, gương mẫu đã trở thành điểm sáng trong công tác dân vận vùng biên.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Chư Prông.

Tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng 18 liệt sĩ tại Chư Prông

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Chiều 10-11, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch-Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh chủ trì buổi tổng duyệt chương trình lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ do Đội K52 quy tập tại điểm E7, H5 (nay thuộc xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai).

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai triển khai cấp nước sạch, tặng quà cho nhân dân

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai cấp nước sạch, tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 9-11, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đã điều động 3 xe bồn, mỗi xe có dung tích 14 m³ vận chuyển nước sạch từ Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định để cấp miễn phí cho người dân các xã, phường đang thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 hỗ trợ người dân phường Hoài Nhơn Đông sửa chữa lại nhà ở.

Sư đoàn 2 giúp dân khắc phục thiệt hại sau bão số 13

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngay sau khi bão số 13 đi qua, với tinh thần “Vì nhân dân quên mình”, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã nhanh chóng cơ động về các địa phương bị thiệt hại nặng trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm chung tay hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

null