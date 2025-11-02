Binh đoàn 15 tiếp sức đồng bào vùng biên thoát nghèo

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

NHÂM DUNG
(GLO)- Trong năm 2024 và 2025, Binh đoàn 15 triển khai chương trình trao tặng bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo ở khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai, giúp người dân có điều kiện phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Đại tá Trần Ngọc Hải-Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15, trao bò giống cho người dân. Ảnh: R’PIÊN

Gần một tháng nay, sau mỗi buổi đi cạo mủ cao su, anh Ksor Ang (ở làng Lang, xã Ia Chia) lại bận rộn cắt cỏ, chăm sóc con bò giống vừa được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) hỗ trợ. Gia đình anh thuộc diện hộ nghèo của xã. Con bò giống được nhận là sinh kế giúp gia đình anh phát triển chăn nuôi, từng bước cải thiện cuộc sống.

“Nhận bò giống, mình vui lắm, coi như có thêm tài sản quý. Mình được cán bộ hướng dẫn cách chăm sóc, làm chuồng trại để nuôi bò tốt hơn”-anh Ang bày tỏ.

Gia đình anh Ksor Ang là một trong hàng trăm hộ dân được thụ hưởng từ Dự án 3-Tiểu dự án 3 “Phát triển KT-XH mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi do Binh đoàn 15 triển khai.

Trong năm 2024, Binh đoàn đã thực hiện 10 mô hình chăn nuôi, hỗ trợ phát triển sinh kế cho 308 hộ nghèo và cận nghèo, trong đó, hơn 98% là đồng bào dân tộc thiểu số. Tổng giá trị hỗ trợ gần 8 tỷ đồng.

Việc trao tặng bò giống giúp nhiều gia đình có cơ hội vươn lên thoát nghèo. Tiêu biểu là gia đình anh Ksor Hlơch (ở làng Kom Ngó, xã Ia Chia). Anh Hlơch bộc bạch: “Gia đình mình được tặng bò giống từ năm 2024, giờ bò đã sinh bê. Vợ chồng mình sẽ tiếp tục chăm sóc thật tốt để có thêm nguồn vốn phát triển kinh tế, nuôi các con ăn học”.

Anh Ksor Ang chăm sóc bò giống do Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 trao tặng. Ảnh: R’PIÊN

Trong quá trình triển khai, các đơn vị thuộc Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương để khảo sát, đánh giá kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện của từng hộ dân; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các quy định, yêu cầu hộ dân cam kết quyết tâm thoát nghèo bền vững. Với cách làm bài bản, công khai, minh bạch, chương trình đã thực sự phát huy hiệu quả.

Đại tá Hà Văn Nam-Phó Đoàn Trưởng Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74-cho biết: Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã Ia Chia và Ia Dơk lựa chọn 25 hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản. Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò trị giá 16,8 triệu đồng cùng vật tư làm chuồng trại và thuốc phòng bệnh. Trước khi nhận bò, các hộ cam kết không bán, không giết mổ bò giống và bảo toàn nguồn vốn hỗ trợ.

Không chỉ dừng lại ở việc trao tặng bò giống, các đơn vị còn chú trọng hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, hỗ trợ vật tư, tổ chức tập huấn và kiểm tra định kỳ, giúp các hộ dân chăn nuôi hiệu quả.

Ông Phùng Văn Cường-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Krêl-cho biết: “Trên địa bàn xã có Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 75 đứng chân. Thời gian qua, chương trình hỗ trợ bò giống của đơn vị góp phần tạo sinh kế bền vững cho người dân. Nhiều hộ dân đã thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chủ động đầu tư công sức, tích lũy kinh nghiệm để phát triển chăn nuôi. Một số gia đình đã có thêm bê con, mở rộng quy mô chăn nuôi, tạo nguồn thu ổn định. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển KT-XH ở địa phương”.

Theo đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15: “Chương trình hỗ trợ sinh kế không chỉ mang ý nghĩa thiết thực về kinh tế mà còn là cầu nối gắn bó quân dân, góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng địa bàn biên giới ổn định, phát triển toàn diện cả về kinh tế, văn hóa, quốc phòng-an ninh.

Riêng trong năm 2025, Binh đoàn 15 dự kiến trao tặng gần 400 con bò giống cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng, tiếp tục lan tỏa tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ” trong phát triển KT-XH, bảo vệ vững chắc vùng biên giới của Tổ quốc”.

