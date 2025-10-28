Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” tại xã Ia Krêl

NGỌC HẰNG
(GLO)- Chiều 28-10, tại xã Ia Krêl (tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 (Binh đoàn 15) đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” và trao tặng bò giống sinh sản cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn.

z7164452111336-b24b187e0a03f949cee4153d9ff4c466.jpg
Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 cắt băng khánh thành và bàn giao công trình "Sao sáng buôn làng". Ảnh: Thanh Quý

Dự sự kiện có Đại tá Khuất Bá Cao-Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 15; đại diện các cơ quan chức năng Binh đoàn; lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương cùng đông đảo người dân các làng Nẻh, Al Gôn của xã Ia Krêl.

Công trình “Sao sáng buôn làng” được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 đầu tư xây dựng tại làng Nẻh và Al Gôn, với tổng chiều dài 5,2 km, lắp đặt 170 bộ đèn năng lượng mặt trời, tổng giá trị hơn 427 triệu đồng. Trong quá trình thi công, cán bộ, chiến sĩ và người dân cùng chung tay đóng góp hơn 320 ngày công lao động.

Sau khi đưa vào sử dụng, hệ thống đèn đã thắp sáng toàn bộ các tuyến đường qua khu dân cư, điểm trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng và nhà thờ; phục vụ 692 hộ dân với gần 2.700 nhân khẩu, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông và làm thay đổi diện mạo buôn làng vùng biên.

z7164452077132-70505e366385152a3b0cdaf9d6f2ee73.jpg
Đại diện lãnh đạo Binh đoàn 15, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 và chính quyền địa phương trao bò giống cho người dân. Ảnh: Thanh Quý

Cũng trong dịp này, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 75 tổ chức trao 51 con bò giống sinh sản cho 51 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo tại 10 thôn, làng của xã Ia Krêl và Đức Cơ. Tổng kinh phí thực hiện hơn 1 tỷ đồng.

Đây là mô hình nằm trong Dự án 3, Tiểu dự án 3 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025.

