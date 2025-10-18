Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 tặng 25 con bò giống cho các hộ dân tộc thiểu số

(GLO)- Sáng 17-10, tại xã Ia Chia (tỉnh Gia Lai), Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 (Binh đoàn 15) tổ chức trao bò sinh sản cho các hộ dân thuộc Dự án 3-Tiểu dự án 3 “Phát triển kinh tế-xã hội mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi”.

Trong đợt này, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 phối hợp với chính quyền xã Ia Chia và Ia Dơk chọn 25 hộ dân đủ điều kiện tham gia mô hình chăn nuôi bò sinh sản.

Mỗi hộ được hỗ trợ 1 con bò sinh sản trị giá 16,8 triệu đồng, cùng vật tư làm chuồng trại và thuốc phòng bệnh. Tổng kinh phí chương trình hơn 467 triệu đồng từ ngân sách nhà nước và 50 triệu đồng vốn đối ứng.

Trước khi bàn giao, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 đã tổ chức tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn người dân cách chăm sóc, phòng bệnh cho bò. Người dân tham gia dự án cam kết thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, không tự ý bán, giết mổ bò giống và bảo toàn vốn hỗ trợ.

Người dân 2 xã Ia Chía và Ia Dơk phấn khởi nhận bò đưa về nhà. Ảnh: R'Piên

Từ năm 2022 đến nay, Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 74 đã bàn giao 100 con bò sinh sản cho người dân. Trong quá trình chăn nuôi, đàn bò sinh trưởng và phát triển tốt, trong đó, 23 con đã sinh sản, góp phần giúp nhiều hộ từng bước thoát nghèo bền vững.