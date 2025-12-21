Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Sôi nổi các hoạt động chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

THIÊN DI
(GLO)- Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025), các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, gắn kết quân – dân.

Hòa chung không khí phấn khởi, tự hào của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các đơn vị Quân đội trên địa bàn tỉnh triển khai chuỗi hoạt động sôi nổi chào mừng 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2025).

d004a4a836bfb9e1e0ae.jpg
Thi đấu bóng chuyền tại Trung đoàn Thông tin 29. Ảnh: T.D

Tại Trung đoàn Thông tin 29 (Quân đoàn 34), từ ngày 18 đến 22-12, cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia các hoạt động thể thao như bóng đá, bóng chuyền và các môn thể thao quân sự. Các hoạt động vừa rèn luyện sức khỏe, nâng cao tinh thần đoàn kết, vừa tạo khí thế thi đua trong toàn đơn vị. Song song với thể thao, Trung đoàn tập trung chỉnh trang doanh trại “sáng – xanh – sạch – đẹp”, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và xây dựng môi trường làm việc chính quy, nền nếp.

2979674473795062334-2.jpg
Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp tổ chức tiết học biên cương. Ảnh: T.D

Ở khu vực biên giới, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tổ chức giao lưu bóng đá mini với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn xã Ia Dom, tạo sân chơi lành mạnh, rèn luyện sức khỏe và thắt chặt mối quan hệ quân – dân. Đồng thời, đơn vị phối hợp với Trường THPT số 2 Nguyễn Trường Tộ tổ chức “Tiết học Biên cương” cho học sinh khối 10, giúp các em tìm hiểu trực tiếp về lịch sử, vị trí, vai trò của biên giới quốc gia, bồi dưỡng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Tại Đồn Biên phòng Ia Nan, từ ngày 18 đến 22-12, đơn vị triển khai đồng bộ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống, phong trào thanh niên, công tác an sinh xã hội và thể thao. Nổi bật là giải bóng đá mini giao lưu giữa 7 chi đoàn, gồm Đồn Biên phòngIa Nan, Công an xã, Quân sự xã, Đội 6/Đoàn Kinh tế – Quốc phòng 72, CLB FC Nhà Ngói và làng Nú, thôn Ia Nhú (xã Ia Nan). Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hào hứng, vừa nâng cao thể lực, tinh thần đoàn kết, vừa cổ vũ tinh thần xung kích của đoàn viên thanh niên.

597916213-1217003833906130-5733175397115233362-n.jpg
Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Ban thôn làng Nú dọn vệ sinh môi trường. Ảnh: T.D

Song song với thể thao, Đồn Biên phòng Ia Nan phối hợp với Ban thôn làng Nú dọn vệ sinh môi trường, chăm sóc cảnh quan nông thôn biên giới xanh – sạch – đẹp, tăng cường mối quan hệ quân – dân. Ngoài ra, đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương, các trường học tổ chức các hoạt động thiết thực như “Tiết học Biên cương” và cho học sinh tham quan đường biên, lồng ghép tuyên truyền nâng cao trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Cùng thời gian, Tiểu đoàn Huấn luyện – Cơ động (Bộ đội Biên phòng tỉnh) tổ chức các hoạt động thể thao giao lưu giữa các đại đội, bao gồm bóng đá mini, bóng chuyền và các trò chơi tập thể. Hoạt động tạo sân chơi bổ ích, nâng cao thể lực, rèn luyện kỷ luật, tinh thần đồng đội, đồng thời cổ vũ tinh thần thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác an sinh xã hội.

null