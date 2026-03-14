Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Tại các đơn vị, đoàn công tác của Quân đoàn 34 đã kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch huấn luyện; điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường bãi tập; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ mới đang tham gia huấn luyện.

Trung tướng Lê Minh Quang kiểm tra tiếp nhận chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 234. Ảnh: Quang Thắng

Theo báo cáo, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế; tổ chức khám phúc tra sức khỏe, cấp phát quân trang; hướng dẫn sắp xếp nội vụ, ổn định sinh hoạt và làm quen với môi trường quân ngũ.

Công tác giáo dục chính trị, phổ biến điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội được các đơn vị triển khai nghiêm túc, giúp chiến sĩ mới từng bước thích nghi với nền nếp chính quy.

Cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm bộ đội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp quản lý, giáo dục và giúp đỡ phù hợp đối với chiến sĩ mới.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang động viên chiến sĩ mới nhập ngũ tại Lữ đoàn 40. Ảnh: Quang Thắng

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

Các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; duy trì nền nếp chính quy; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; củng cố thao trường, bãi tập phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, nhất là cán bộ cấp tiểu đội, trung đội.

Chính ủy Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện và sinh hoạt; xây dựng cho chiến sĩ mới bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn động viên, tiễn 443 tân binh nhập ngũ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động xã Tuy Phước (điểm số 3 của Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông) đã diễn ra Lễ giao, nhận quân năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ Quân sự tỉnh đến dự lễ.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh tinh thần sẵn sàng lên đường nhập ngũ của các thanh niên

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Hòa chung không khí ngày hội tòng quân, sáng 4-3, 507 thanh niên Gia Lai tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Hoài Nhơn Nam đã hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân năm 2026. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn đến dự lễ.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 4-3, tại sân vận động phường Bình Định (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã đến dự Lễ giao, nhận quân tại điểm số 1 của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 - An Nhơn Đông, động viên 571 thanh niên lên đường nhập ngũ.

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Nguồn tuyển nghĩa vụ CAND năm 2026 đạt tỷ lệ cao nhất trong 10 năm

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Theo Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản - Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an, năm nay, nguồn tuyển công dân thực hiện nghĩa vụ CAND đạt 109% so với chỉ tiêu được giao. Đây cũng là tỷ lệ cao nhất trong 10 năm gần đây, tạo dư địa rất quan trọng cho công tác tuyển chọn chiến sĩ nghĩa vụ.

Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Gia Lai: Giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân

Chính trị

(GLO)- Xây dựng thế trận lòng dân nơi biên giới là nhiệm vụ chiến lược, tạo nền tảng vững chắc bảo vệ chủ quyền quốc gia từ sớm, từ xa. Bằng những chương trình, mô hình thiết thực, BĐBP tỉnh đã và đang bền bỉ vun đắp niềm tin, giữ vững biên cương từ thế trận lòng dân.

Tuy Phước Đông tổng kết 1 năm thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg

Tuy Phước Đông sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Sáng 24-2, UBND xã Tuy Phước Đông phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và Đồn Biên phòng Nhơn Lý tiến hành sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Giữ vững biên cương trong thế trận mới

Chính trị

(GLO)- Trong thế trận mới, với cả biên giới đất liền và biển đảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục khẳng định bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và sự chủ động thích ứng. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và chăm lo đời sống nhân dân chính là chìa khóa giữ vững biên cương Tổ quốc.

