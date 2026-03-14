Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang kiểm tra huấn luyện chiến sĩ mới

(GLO)- Từ ngày 10 đến 13-3, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 do Trung tướng Lê Minh Quang - Chính ủy Quân đoàn 34 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tiếp nhận, quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2026 tại Sư đoàn 320, Trung đoàn 24 và một số lữ đoàn trực thuộc đơn vị.

Tại các đơn vị, đoàn công tác của Quân đoàn 34 đã kiểm tra hệ thống sổ sách, kế hoạch huấn luyện; điều kiện cơ sở vật chất, doanh trại, thao trường bãi tập; công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; gặp gỡ, động viên cán bộ, chiến sĩ mới đang tham gia huấn luyện.

Trung tướng Lê Minh Quang kiểm tra tiếp nhận chiến sĩ mới tại Lữ đoàn 234. Ảnh: Quang Thắng

Theo báo cáo, ngay sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức biên chế; tổ chức khám phúc tra sức khỏe, cấp phát quân trang; hướng dẫn sắp xếp nội vụ, ổn định sinh hoạt và làm quen với môi trường quân ngũ.

Công tác giáo dục chính trị, phổ biến điều lệnh, điều lệ, kỷ luật quân đội được các đơn vị triển khai nghiêm túc, giúp chiến sĩ mới từng bước thích nghi với nền nếp chính quy.

Cán bộ các cấp thường xuyên bám nắm bộ đội, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để có biện pháp quản lý, giáo dục và giúp đỡ phù hợp đối với chiến sĩ mới.

Chính ủy Quân đoàn 34 Lê Minh Quang động viên chiến sĩ mới nhập ngũ tại Lữ đoàn 40. Ảnh: Quang Thắng



Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trong tổ chức tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới.

Các đơn vị đã chuẩn bị chu đáo về mọi mặt; duy trì nền nếp chính quy; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội; củng cố thao trường, bãi tập phục vụ hiệu quả nhiệm vụ huấn luyện.

Kết luận buổi kiểm tra, Trung tướng Lê Minh Quang yêu cầu các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng bộ đội; duy trì nghiêm chế độ, nền nếp huấn luyện; phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, nhất là cán bộ cấp tiểu đội, trung đội.

Chính ủy Quân đoàn 34 cũng yêu cầu các đơn vị chú trọng bảo đảm an toàn trong huấn luyện và sinh hoạt; xây dựng cho chiến sĩ mới bản lĩnh chính trị vững vàng, ý thức tổ chức kỷ luật cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.