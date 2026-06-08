Lắng nghe tâm tư bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh

(GLO)- Lữ đoàn 572, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ tháng 6-2026.

Tại buổi sinh hoạt, lãnh đạo, chỉ huy 3 đơn vị đã thông tin, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ tình hình thời sự trong nước, quốc tế; kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng đơn vị trong thời gian qua; đồng thời định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho bộ đội trong thực hiện nhiệm vụ thời gian tới.

Trường Quân sự Quân đoàn 34 tổ chức sinh hoạt, đối thoại với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường. Ảnh: Trường Giang

Sau đó, trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, cán bộ, chiến sĩ 3 đơn vị đã tích cực tham gia trao đổi, phản ánh tâm tư, nguyện vọng, đề xuất đến cấp ủy, chỉ huy nhiều nội dung liên quan đến công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục đào tạo, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách, bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần và các mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Quân nhân Sư đoàn 31 phát biểu ý kiến, kiến nghị tại buổi đối thoại dân chủ. Ảnh: H.P

Các ý kiến, kiến nghị được cấp ủy, chỉ huy Lữ đoàn 572, Sư đoàn 31 và Trường Quân sự Quân đoàn 34 tiếp thu, giải đáp cụ thể, đúng trọng tâm, góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị yêu cầu cấp ủy, chỉ huy đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của bộ đội; kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh; xây dựng mối đoàn kết, thống nhất, giữ vững ổn định tư tưởng trong đơn vị.

Thông qua sinh hoạt Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, đối thoại dân chủ góp phần nâng cao nhận thức chính trị, củng cố niềm tin, phát huy dân chủ cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh, tạo động lực để cán bộ, chiến sĩ các đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.