Đoàn công tác Quân khu 5 làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 22-10, đoàn công tác do Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu 5 làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối thoại dân chủ năm 2025.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2025 đã được Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai triển khai đồng bộ, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch đề ra.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: C.C

Theo đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh khu vực biên giới được giữ vững và tăng cường; cơ sở chính trị địa phương hoạt động hiệu lực, hiệu quả; quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Quân đội.

Bộ đội Biên phòng tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến; tổ chức huấn luyện, luyện tập các phương án phòng-chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống.

Đơn vị đã điều động hơn 1.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân ứng phó với bão lũ, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng được chú trọng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ.

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng-Phó Tư lệnh Quân khu 5 biểu dương những kết quả trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của BĐBP tỉnh thời gian qua. Ngay sau khi sáp nhập, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã khẩn trương rà soát, hoàn chỉnh hệ thống văn kiện, bảo đảm đúng hướng dẫn, quy định của cấp trên.

Thiếu tướng Hứa Văn Tưởng đề nghị Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới; xử lý hiệu quả, kịp thời các vụ việc, không để bị động, bất ngờ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU.

Đồng thời, tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập; tăng cường năng lực tổ chức chỉ huy, tham mưu tác chiến và khả năng sẵn sàng chiến đấu của bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.