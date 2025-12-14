Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công trung hạn

THIÊN DI
(GLO)-Quân đoàn 34 vừa tổ chức hội nghị thông qua kế hoạch xây dựng doanh trại các dự án mở mới năm 2026 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026–2030. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34, đại diện các cơ quan chức năng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Tại hội nghị, Phòng Doanh trại (Cục Hậu cần-Kỹ thuật Quân đoàn 34) trình bày báo cáo tổng hợp kết quả khảo sát thực tế nhu cầu xây dựng, cải tạo, nâng cấp doanh trại và cơ sở hạ tầng tại cơ quan Quân đoàn và các đơn vị. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân đoàn 34 đã họp, thống nhất điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại cơ quan Quân đoàn, đồng thời xác định nội dung, phương án và quy mô đầu tư xây dựng doanh trại cho các đơn vị mới thành lập.

500c3c9ebbe034be6df1.jpg
Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: T.D

Các phương án quy hoạch được xây dựng theo hướng tận dụng tối đa các công trình hiện có còn bảo đảm an toàn chịu lực, hạn chế phá dỡ; khai thác hợp lý địa hình tự nhiên, giữ gìn cảnh quan và môi trường. Việc phân khu chức năng được bố trí khoa học, tạo không gian kiến trúc thông thoáng, đồng bộ; hệ thống giao thông nội bộ được tổ chức liên hoàn, thuận tiện cho sinh hoạt, huấn luyện và công tác.

Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, các cơ quan chức năng đã đề xuất danh mục dự án ưu tiên theo từng nhóm lĩnh vực, gồm: nâng cấp hạ tầng kỹ thuật; hoàn thiện hệ thống thao trường, bãi tập; xây dựng các công trình phục vụ huấn luyện; củng cố khu hậu cần-kỹ thuật và các công trình phục vụ đời sống bộ đội. Nhiều ý kiến tại hội nghị nhấn mạnh yêu cầu xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn phải bám sát định hướng của Bộ Quốc phòng, phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài của Quân đoàn 34 và tính toán lộ trình phân bổ vốn hợp lý, hiệu quả theo từng năm.

d31b0530834e0c10555f.jpg
Quân đoàn 34 rà soát, thống nhất kế hoạch xây dựng doanh trại và đầu tư công giai đoạn 2026-2030. Ảnh: T.D

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Đào Tuấn Anh - Tư lệnh Quân đoàn 34 ghi nhận tinh thần chủ động, nghiêm túc của các cơ quan chức năng trong công tác chuẩn bị. Tư lệnh Quân đoàn 34 nhấn mạnh: xây dựng hệ thống doanh trại chính quy, xanh, sạch, hiện đại có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy và cải thiện đời sống cán bộ, chiến sĩ. Do đó, các dự án đầu tư mở mới phải bảo đảm tính khoa học, bền vững, tuân thủ đầy đủ các quy định của Nhà nước và Quân đội; quá trình thi công phải bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ.

Trung tướng Đào Tuấn Anh cũng yêu cầu các cơ quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, bổ sung căn cứ pháp lý, xác định rõ thứ tự ưu tiên các dự án để báo cáo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm công tác đầu tư xây dựng cơ bản được triển khai chặt chẽ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Quân đoàn 34 trong tình hình mới.

