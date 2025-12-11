(GLO) - Sáng 11-12, Thiếu tướng Lê Văn Cương - Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 đã đến thăm, kiểm tra và nắm tình hình triển khai xây dựng nhà ở cho các hộ dân bị sập nhà do mưa lũ tại tỉnh Gia Lai.

Đợt mưa lũ lịch sử từ ngày 16 đến 22-11 đã gây thiệt hại nặng nề trên địa bàn tỉnh Gia Lai với hơn 51.800 căn nhà bị ngập sâu, 32.629 căn sập đổ, cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng. Trong đó, 674 căn nhà bị hư hỏng hoàn toàn, cần được khẩn trương xây dựng lại để giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 thăm lực lượng tham gia “Chiến dịch Quang Trung” và động viên các gia đình chịu thiệt hại nặng do thiên tai. Ảnh: T.D

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai “Chiến dịch Quang Trung”, Quân đoàn 34 đã điều động hơn 700 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, vật tư đến hỗ trợ các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai và triển khai xây dựng lại nhà ở cho người dân. Tại Gia Lai, các đơn vị gồm Sư đoàn 31, Sư đoàn 320, Trường Quân sự, Lữ đoàn Pháo binh 40, Lữ đoàn Công binh 7, Lữ đoàn 273, Trung đoàn Thông tin 29, Bộ Tham mưu và Cục Hậu cần - Kỹ thuật xây dựng mới 64 căn nhà cho các hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị báo cáo tiến độ và kết quả triển khai nhiệm vụ, Thiếu tướng Lê Văn Cương biểu dương tinh thần chủ động, khẩn trương, hết lòng vì nhân dân của cán bộ, chiến sĩ thuộc các cơ quan, đơn vị đang tham gia chiến dịch. Phó Tư lệnh Quân đoàn 34 nhấn mạnh, “Chiến dịch Quang Trung” không chỉ là hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho người dân vùng lũ, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, góp phần bồi đắp và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 31 giúp dân xây nhà mới sau thiên tai. Ảnh: T.D

Thiếu tướng Lê Văn Cương cũng yêu cầu các đơn vị tiếp tục chủ động phương án vừa thi công, vừa sẵn sàng cơ động hỗ trợ nhân dân khi có yêu cầu; bảo đảm thực hiện tốt công tác Đảng, công tác chính trị; chăm lo đời sống bộ đội; tổ chức thi công đúng kỹ thuật, an toàn, đáp ứng yêu cầu phòng chống thiên tai lâu dài.

Toàn Quân đoàn phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ lần này nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn tuyệt đối. Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị cũng cần tổ chức lực lượng triển khai hoạt động thăm khám sức khỏe, phòng dịch bệnh cho nhân dân sau lũ và bảo đảm khẩu phần ăn của bộ đội đầy đủ, khoa học.