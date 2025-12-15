Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 nhân rộng mô hình “Gắn kết hộ”

(GLO)- Chiều 15-12, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) tổ chức hội thảo về mô hình “Kết nghĩa bền chặt giữa hộ công nhân người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số” (mô hình “Gắn kết hộ”).

Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo Binh Đoàn 15 cùng Đảng ủy, UBND xã Ia Nan, Ia Dom, Ia Pnôn và các hộ gắn kết tiêu biểu.

Tại hội thảo, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được của mô hình "Gắn kết hộ" được Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 triển khai trong thời gian qua.

Lãnh đạo Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 tặng quà cho các hộ gắn kết tiêu biểu. Ảnh: R.Piên

Hiện nay, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đang duy trì 434 cặp hộ gắn kết, mang lại hiệu quả cao. Mô hình thể hiện sự sáng tạo trong công tác vận động quần chúng.

Đại tá Nguyễn Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 - cho biết: Thông qua mô hình “Gắn kết hộ”, các hộ kết nghĩa đã giúp nhau cùng hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch sản xuất; bồi dưỡng tay nghề, tuân thủ quy trình kỹ thuật khai thác mủ cao su, chăm sóc vườn cây; giúp nhau chấp hành tốt quy định của địa phương, đơn vị và chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, các hộ còn giúp nhau về vốn, giống, ngày công, công cụ sản xuất; áp dụng kỹ thuật vào sản xuất.

Bên cạnh đó, các hộ đã giúp nhau nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chia rẽ, chống phá khối đại đoàn kết; nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe, không theo kẻ xấu xúi giục tuyên truyền đạo trái pháp luật, vượt biên…

Đại diện hộ gắn kết tiêu biểu tham gia thảo luận tại hội thảo. Ảnh: R.Piên

Tại hội thảo, đại diện hộ gắn kết tiêu biểu đã trao đổi, thảo luận về quá trình, hiệu quả của việc "Gắn kết hộ".

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá Lưu Văn Đoàn - Phó Chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 15 - nhấn mạnh: “Gắn kết hộ” là mô hình dân vận hiệu quả, xuất phát từ tình hình thực tiễn của các đơn vị thuộc Binh đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm củng cố, xây dựng “thế trận lòng dân”, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới.

Đại tá Lưu Văn Đoàn đề nghị: Thời gian tới, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 cần tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình "Gắn kết hộ" một cách thiết thực, không hình thức; xây dựng ngày càng nhiều cặp hộ gắn kết tiêu biểu. Gắn kết hộ phải gắn với mục tiêu giảm nghèo bền vững, kết hợp tuyên truyền pháp luật, xây dựng đời sống văn hóa; làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch.