Hiệu quả từ phong trào “Vườn bạc, ngày vàng, sẵn sàng tận thu vì mục tiêu 3 không-2 có”

(GLO)- Sau 3 năm triển khai, phong trào thi đua “Vườn bạc, ngày vàng, sẵn sàng tận thu vì mục tiêu 3 không - 2 có” của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 (Binh đoàn 15) đã góp phần nâng cao năng suất vườn cây cao su và cải thiện đời sống người lao động.

Thực hiện phong trào thi đua, mỗi công nhân, người lao động trong đơn vị luôn đoàn kết, trách nhiệm và sẵn sàng sẻ chia. Ảnh: V.H

Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 đứng chân trên địa bàn 5 xã: Đức Cơ, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom. Với nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, đơn vị luôn chú trọng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc.

Năm 2022, Công đoàn cơ sở đơn vị phát động phong trào thi đua “Vườn bạc, ngày vàng, sẵn sàng tận thu vì mục tiêu 3 không - 2 có”. Chỉ sau thời gian ngắn, phong trào đã lan tỏa mạnh mẽ đến 22 công đoàn bộ phận, trở thành nét đẹp văn hóa thi đua đặc trưng của đơn vị. Trong đó, “3 không” là: không bỏ mặc đồng chí, không lãng phí sản lượng, không để trống vườn cây. “2 có” là: có thu nhập, tiền lương; có phong trào gắn kết 100% cán bộ, đoàn viên công đoàn.

Từ khẩu hiệu thi đua, các công đoàn bộ phận nhanh chóng cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, mang đậm tinh thần tương thân, tương ái. 22 công đoàn bộ phận đã thành lập các “tổ sẵn sàng” gồm những công nhân tình nguyện hỗ trợ đồng nghiệp khi gặp khó khăn, ốm đau hoặc gia đình có việc đột xuất.

Từ năm 2023 đến nay, các tổ này đã cạo thay cho 246 lượt công nhân, tận thu hơn 18,4 tấn mủ nước cao su. Chia sẻ về tinh thần ấy, chị Siu H’Thư, công nhân Đội 12, bày tỏ: “Năm 2015, tôi chính thức trở thành công nhân khai thác mủ cao su của đơn vị. Ở đây, tôi cảm nhận rõ tình cảm như trong một gia đình lớn. Mỗi khi gia đình có việc đột xuất, tôi báo đội và các công nhân trong tổ đều đến hỗ trợ. Còn khi ai gặp khó, tôi sẵn sàng đi cạo thay”.

Còn với chị Rơ Lan H’Khoan, công nhân Đội 1, người đã có 17 năm gắn bó với nghề, tình đồng đội ấm áp chính là động lực để chị thêm yêu và gắn bó với công việc.

Chị xúc động kể: “Năm ngoái, tôi bị ốm, các công nhân trong đội thay nhau đến cạo giúp, vẫn ghi sản lượng để tôi có lương. Khi gia đình có tang, mọi người cũng sắp xếp thay phiên nhau hỗ trợ. Nhờ tình cảm ấy, tôi càng thêm trân quý tập thể và quyết tâm gắn bó lâu dài với đơn vị. Hiện nay, thu nhập bình quân của tôi đạt khoảng 7 triệu đồng/tháng”.

Theo Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Yên, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Đội 1, nhờ phong trào thi đua này mà ý thức tự giác của người lao động được nâng lên rõ rệt. Tình trạng bỏ cạo tùy tiện hầu như không còn; sản lượng khai thác ổn định, đời sống công nhân ngày càng được cải thiện. Quan trọng hơn, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sẻ chia đã trở thành nếp nghĩ, cách làm thường ngày của mỗi người lao động.

Công đoàn cơ sở đơn vị quan tâm chăm lo đời sống người lao động bằng nhiều hoạt động thiết thực. Ảnh: ĐVCC

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, phong trào thi đua còn góp phần giữ vững ANTT, củng cố thế trận lòng dân. Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 72 hiện đang quản lý hơn 6.000 ha cao su, tạo việc làm ổn định cho hơn 1.600 lao động, trong đó, gần 60% là người dân tộc thiểu số.

Trung tá quân nhân chuyên nghiệp Phan Thị Sao-Trợ lý Chính trị, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đơn vị, nhấn mạnh: “Đây là phong trào thi đua đặc trưng do Công đoàn cơ sở đơn vị phát động, nhằm cụ thể hóa phong trào thi đua quyết thắng, động viên, khích lệ và hỗ trợ công nhân, người lao động vượt qua khó khăn.

Thực tiễn cho thấy, phong trào không chỉ là động lực thúc đẩy sản xuất mà còn là giải pháp quan trọng gắn kết đơn vị với nhân dân địa phương. Bởi khi người dân có việc làm, có thu nhập, có niềm tin vào đơn vị thì đó cũng là nền tảng để củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân nơi biên giới”.

Cùng với các phong trào thi đua, Công đoàn cơ sở đơn vị còn thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; hỗ trợ hộ khó khăn, tặng quà gia đình chính sách, xây dựng nhà ở cho công nhân. Những việc làm thiết thực, thấm đượm nghĩa tình quân - dân ấy đã góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối đoàn kết gắn bó giữa đơn vị và người dân trên khu vực biên giới phía Tây của tỉnh.