Binh đoàn 15 bàn giao Chi nhánh Tổng công ty 15 tại Campuchia về Công ty 386

(GLO)- Sáng 17-12, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị bàn giao nguyên trạng Chi nhánh Tổng Công ty 15 tại Campuchia về Công ty 386 theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 3915/QĐ-BQP ngày 13-8-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quyết định số 2081/QĐ-TM ngày 15-8-2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15).

Đại tá Nguyễn Hồng Lam - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 15 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Binh đoàn 15 nhấn mạnh việc bàn giao nguyên trạng Chi nhánh Tổng Công ty 15 tại Campuchia (hiện đang giao Công ty 75 - Chi nhánh Tổng Công ty 15 quản lý) không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức, biên chế, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính ổn định, liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trước mắt, Công ty 386 - Chi nhánh Tổng Công ty 15 cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, duy trì hoạt động hiệu quả; tuân thủ nghiêm pháp luật của Việt Nam và Campuchia, không để xảy ra xáo trộn, gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Công tác chuẩn bị và tổ chức bàn giao phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, toàn diện, đúng hiện trạng; tuyệt đối không tự ý thay đổi, điều chỉnh làm thất thoát tài sản, hồ sơ, tài liệu.

Bên giao và bên nhận có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đối chiếu toàn bộ hiện trạng vườn cây, diện tích đất dự án, tài sản, trang thiết bị, kho tàng, hồ sơ pháp lý, tài liệu chuyên môn, sổ sách, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế, nhân sự...

Mọi số liệu bàn giao phải trung thực, khách quan, có đầy đủ chứng từ chứng minh và chữ ký xác nhận của bên giao, bên nhận cùng người chứng kiến theo quy định.

Đại tá Nguyễn Hồng Lam tặng hoa chúc mừng đại diện Công ty 75 và Công ty 386.

﻿Ảnh: Viễn Khánh

Quá trình chuẩn bị và tổ chức bàn giao phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của đơn vị; đồng thời giữ vững quan hệ hợp tác, đối ngoại tại địa bàn Campuchia.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, quá trình bàn giao bước 1 sẽ hoàn thành trước ngày 30-12-2025, bao gồm toàn bộ vườn cây, đất đai, tài sản, tiền mặt, kho tàng, hồ sơ, tài liệu và nhân sự.

Từ ngày 1-1-2026, Công ty 386 - Chi nhánh Tổng Công ty 15 chính thức tiếp nhận và điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Việc bàn giao bước 2 liên quan đến công tác tài chính, sẽ được thực hiện sau khi Tổng Công ty 15 hoàn tất thẩm định quyết toán tài chính năm 2025, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.