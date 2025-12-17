Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Chính trị

Quốc phòng - An ninh

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Nhân sự Quốc phòng - An ninh Tin tức Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Binh đoàn 15 bàn giao Chi nhánh Tổng công ty 15 tại Campuchia về Công ty 386

(GLO)- Sáng 17-12, Binh đoàn 15 tổ chức hội nghị bàn giao nguyên trạng Chi nhánh Tổng Công ty 15 tại Campuchia về Công ty 386 theo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.

binh-doan-15-ban-giao-chi-nhanh-tong-cong-ty-15-tai-campuchia-ve-cong-ty-386.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Việc bàn giao được thực hiện theo Quyết định số 3915/QĐ-BQP ngày 13-8-2025 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Quyết định số 2081/QĐ-TM ngày 15-8-2025 của Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam về việc tổ chức lại và ban hành biểu tổ chức, biên chế Tổng Công ty 15 (Binh đoàn 15).

chu-thich-anh-3.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Lam - Phó Tư lệnh Binh đoàn 15, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty 15 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Viễn Khánh

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Binh đoàn 15 nhấn mạnh việc bàn giao nguyên trạng Chi nhánh Tổng Công ty 15 tại Campuchia (hiện đang giao Công ty 75 - Chi nhánh Tổng Công ty 15 quản lý) không chỉ là yêu cầu về mặt tổ chức, biên chế, mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo đảm tính ổn định, liên tục của hoạt động sản xuất kinh doanh gắn với nhiệm vụ quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Trước mắt, Công ty 386 - Chi nhánh Tổng Công ty 15 cần nhanh chóng ổn định tổ chức, tiếp nhận đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm, duy trì hoạt động hiệu quả; tuân thủ nghiêm pháp luật của Việt Nam và Campuchia, không để xảy ra xáo trộn, gián đoạn trong quá trình chuyển giao.

Công tác chuẩn bị và tổ chức bàn giao phải được thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, chặt chẽ, toàn diện, đúng hiện trạng; tuyệt đối không tự ý thay đổi, điều chỉnh làm thất thoát tài sản, hồ sơ, tài liệu.

Bên giao và bên nhận có trách nhiệm trực tiếp kiểm tra, đối chiếu toàn bộ hiện trạng vườn cây, diện tích đất dự án, tài sản, trang thiết bị, kho tàng, hồ sơ pháp lý, tài liệu chuyên môn, sổ sách, chứng từ kế toán, hợp đồng kinh tế, nhân sự...

Mọi số liệu bàn giao phải trung thực, khách quan, có đầy đủ chứng từ chứng minh và chữ ký xác nhận của bên giao, bên nhận cùng người chứng kiến theo quy định.

chu-thich-anh-4.jpg
Đại tá Nguyễn Hồng Lam tặng hoa chúc mừng đại diện Công ty 75 và Công ty 386.
﻿Ảnh: Viễn Khánh

Quá trình chuẩn bị và tổ chức bàn giao phải được tiến hành nghiêm túc, khoa học, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thường xuyên của đơn vị; đồng thời giữ vững quan hệ hợp tác, đối ngoại tại địa bàn Campuchia.

Các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch, quá trình bàn giao bước 1 sẽ hoàn thành trước ngày 30-12-2025, bao gồm toàn bộ vườn cây, đất đai, tài sản, tiền mặt, kho tàng, hồ sơ, tài liệu và nhân sự.

Từ ngày 1-1-2026, Công ty 386 - Chi nhánh Tổng Công ty 15 chính thức tiếp nhận và điều hành mọi hoạt động của đơn vị. Việc bàn giao bước 2 liên quan đến công tác tài chính, sẽ được thực hiện sau khi Tổng Công ty 15 hoàn tất thẩm định quyết toán tài chính năm 2025, bảo đảm đúng quy định, công khai, minh bạch.

Tin liên quan

Trao quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp cho 143 công nhân và viên chức quốc phòng thuộc Binh đoàn 15.

Binh đoàn 15 có thêm 143 quân nhân chuyên nghiệp

(GLO)- Sáng 13-12, Binh đoàn 15 tổ chức lễ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp từ công nhân và viên chức quốc phòng năm 2025. Thiếu tướng Hoàng Văn Sỹ-Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Binh đoàn 15 dự và chỉ đạo buổi lễ.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025.

Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính năm 2025

Chính trị

(GLO)- Sáng 11-12, Đảng ủy-Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị quân chính nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2026. Thiếu tướng Trần Thanh Hải-Phó Tư lệnh Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quân đoàn 34 hoàn thành việc tu sửa đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Ngày 10-12, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 34 tổ chức lễ khánh thành dự án tu sửa, tôn tạo đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Quân đoàn. Dự buổi lễ có Trung tướng Đào Tuấn Anh-Tư lệnh Quân đoàn 34 và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong toàn đơn vị.

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông: Xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh, rộng khắp

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cho người lao động, những năm qua, Công ty TNHH một thành viên Cao su Chư Prông luôn quan tâm, chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ chất lượng, vững mạnh, rộng khắp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.

Cán bộ, chiến sĩ chung tay sửa chữa nhà cho người dân.

Tuổi trẻ Quân đoàn 34 xung kích vì cộng đồng

Quốc phòng - An ninh

(GLO)- Những năm qua, đoàn viên, thanh niên Quân đoàn 34 luôn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong huấn luyện, học tập và công tác. Các phong trào do tuổi trẻ Quân đoàn triển khai đã góp phần xây dựng đơn vị chính quy, xanh-sạch-đẹp, hướng đến cộng đồng và lan tỏa giá trị tích cực.

