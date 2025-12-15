Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng, sớm bàn giao nhà để người dân ổn định cuộc sống

ĐỨC DŨNG
(GLO)- Chiều 15-12, đến thăm, kiểm tra tiến độ xây dựng nhà ở cho nhân dân bị thiệt hại do bão lũ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh-Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh mong muốn các đơn vị quân đội phải quyết tâm đảm bảo chất lượng xây dựng công trình, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

Đoàn đã đến thăm các lực lượng của Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng lại nhà ở. Đồng thời kiểm tra tiến độ xây dựng các căn nhà do Bộ CHQS tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6-An Nhơn Đông đảm nhận hỗ trợ tại xã Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.

bo-chqs-tinh-tham-tang-qua-cac-don-vi-quan-doi-dang-ho-tro-nhan-dan-xay-nha.jpg
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh thăm, tặng quà lực lượng của Vùng 3 Hải quân đang hỗ trợ người dân xã Tuy Phước Đông xây dựng nhà. Ảnh: Phúc Dũng

Theo thống kê của Bộ CHQS tỉnh, đến hết ngày 15-12, trong số 100 căn nhà do các đơn vị quân đội thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ CHQS tỉnh đang hỗ trợ người dân xây dựng, đã có 25 căn nhà đang làm móng, 60 căn đang xây tường, 7 căn đang đổ mê, 7 căn đang lợp tôn và 1 căn đã hoàn thiện.

Tại các địa phương, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh đã ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị quân đội trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân dân xây dựng nhà ở. Đặc biệt là các công trình nhà ở cơ bản bảo đảm đúng tiến độ đề ra, tuân thủ yêu cầu kỹ thuật và chất lượng công trình; bộ đội thực hiện nhiệm vụ luôn giữ vững hình ảnh, tác phong, kỷ luật.

z7329517346291-5d235392a3b15325c962ea5b497ecb28.jpg
Bộ đội quyết tâm hoàn thành các công trình nhà ở trước kế hoạch, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống. Ảnh: Phúc Dũng

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cũng đề nghị Quân đoàn 34, Vùng 3 Hải quân và yêu cầu Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 6-An Nhơn Đông tiếp tục phát huy tinh thần thần tốc của “Chiến dịch Quang Trung”, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân, phấn đấu hoàn thành các công trình nhà ở trước kế hoạch, sớm bàn giao nhà ở để người dân ổn định cuộc sống.

