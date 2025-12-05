Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Đảm bảo hoàn thành hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân đúng tiến độ

ĐỨC HẢI
(GLO)- Chiều 5-12, đồng chí Thái Đại Ngọc-Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đã kiểm tra tình hình triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân bị sập sau bão lũ theo chiến dịch "Quang Trung thần tốc" do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát động.

Cùng đi có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh.

a36.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ trái sang) tặng quà các lực lượng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người dân. Ảnh: Đức Hải

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra tình hình thi công dự án tái định cư di dời các hộ dân thuộc khu vực phía Đông đường ven biển (thuộc thôn An Quang Đông, xã Đề Gi) được bố trí ở khu đất phía Tây đường ven biển ĐT.639 với tổng diện tích 2,4 ha để tái định cư tập trung cho 24 hộ. Tổng vốn đầu tư dự án là hơn 28,3 tỷ đồng, do Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn, Binh đoàn 12 thi công.

Sau 4 ngày nhận mặt bằng, hiện nay đơn vị thi công đã tập kết vật liệu và đang triển khai làm móng; phấn đấu hoàn thành dự án trước 10 ngày so với kế hoạch.

a39.jpg
Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn triển khai đào móng triển khai xây nhà. Ảnh: Đức Hải

Qua kiểm tra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc biểu dương chính quyền địa phương và đơn vị thi công đã phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai thực hiện dự án. Đồng thời, đề nghị địa phương quan tâm đảm bảo đời sống, nơi ăn ở cho các hộ dân trong khi chờ nhà mới xây xong.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành đảm bảo nguồn vật liệu cung ứng; đối với đơn vị thi công, cần phát huy truyền thống, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đi dân nhớ, ở dân thương, tập trung nhân vật lực, phương tiện để thi công, hoàn thành xây dựng nhà ở cho người dân theo đúng kế hoạch, đảm bảo nhà ở được xây dựng bền, đẹp.

1304490046752776499.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (đứng giữa hàng đầu) kiểm tra tình hình hỗ trợ xây dựng nhà ở tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông. Ảnh: Đức Hải

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến kiểm tra việc xây dựng nhà ở cho người dân bị sập nhà hoàn toàn trong bão số 13 vừa qua tại khu phố Hải Bắc, phường Quy Nhơn Đông. Tại khu vực này, Bộ Công an đang hỗ trợ xây dựng 6 nhà, mỗi nhà 50 triệu đồng.

Công an tỉnh Gia Lai giao các đơn vị và Công an địa phương chủ trì phụ trách việc xây dựng; bố trí mỗi nhà 8 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ ngày công cho đến khi hoàn thành.

Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao sự hưởng ứng nhiệt tình của Công an tỉnh trong thực hiện chiến dịch “Quang Trung thần tốc”. Công an tỉnh cần tiếp tục theo dõi, bố trí lực lượng cùng tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở để kịp thời bàn giao cho người dân trước Tết Nguyên đán sắp tới.

